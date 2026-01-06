Mihaela Šūmahera meita tēva dzimšanas dienā dalās ar vēl neredzētu F1 leģendas fotogrāfiju 0
Mihaelam Šūmaheram, F-1 leģendai, sestdien apritēja 57 gadi, un šajā dienā viņš saņēma īpaši sirsnīgu sveicienu no savas meitas. Džīna, ģimenei atzīmējot šo dienu, Ferrari F-1 leģendu nodēvēja par “labāko uz visiem laikiem”.
28 gadus vecā Džīna savā Instagram kontā dalījās ar kādu mīļu bērnības fotogrāfiju, kurā viņa kopā ar jaunāko brāli Miku smaida līdzās vecākiem un ģimenes suņiem.
Pie attēla viņa ierakstījusi: “Vislabākais uz visiem laikiem. Daudz laimes dzimšanas dienā, tēt!”, pievienojot sarkanas sirds emocijzīmi.
Šis vēstījums publicēts laikā, kad Šūmahers turpina atgūties pēc traģiskā slēpošanas negadījuma, kas notika pirms 12 gadiem. Lai gan septiņkārtējais F-1 čempions izdzīvoja, kopš tā laika viņš nav parādījies publiskajā telpā, un informācija par viņa veselības stāvokli ir ārkārtīgi ierobežota, pieejama vien tuvākajam ģimenes un draugu lokam.
Negadījums notika Francijas Alpos, kad Šūmahers novirzījās no trases un krītot ar galvu atsitās pret akmeni. Sportists ar helikopteru tika nogādāts slimnīcā, kur vairākus mēnešus pavadīja mākslīgajā komā.
Vēlāk viņš tika pārvests uz ģimenes mājām pie Ženēvas ezera, kur dzīvo arī šobrīd un saņem diennakts medicīnisko aprūpi. Saskaņā ar publiski izskanējušo informāciju, Šūmahera aprūpē pastāvīgi iesaistīti līdz pat 15 cilvēkiem.
Tiek arī ziņots, ka Šūmahers ir piesaistīts gultai un nespēj ar nevienu sarunāties, vien izmanto acu kustības. “Maikls nerunā, viņš sazinās ar acīm. Viņu var apmeklēt tikai trīs cilvēki. Viņi pārcēlās uz Spāniju, un viņa sieva šajā mājā ir izveidojusi īstu slimnīcu,” zinātājus citē medijs.
Tikmēr Džīna gatavojas atvērt savu YouTube kanālu, kur, kā tiek pieļauts, nākotnē varētu sniegt nelielu ieskatu arī tēva dzīvē.