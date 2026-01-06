Foto: Zane Bitere/Lita Millere/LETA

“Gandrīz iekritu blēžu nagos!” Alvis Hermanis publiski ņirgājas par populāru LTV žurnālistu 0

15:16, 6. janvāris 2026
Viedokļi

Alvja Hermaņa un Armanda Broka politiskais dialogs nu jau tikai publiski, ne vairs privāti un vienā komandā, kļuvis par teātri, kuram visi seko līdzi. Kustību veidošana, tvītošana vienam par otru, interviju sniegšana un izteikšanās publiski norit aktīvi. Šodien Alvis Hermanis saņēmis kārtējo zvanu no žurnālista, bet interviju atteicis un par saņemto zvanu izvēlējies pastāstīt publiski.

“Gandrīz iekritu blēžu nagos. Esiet uzmanīgi! Atkal uzdarbojas krāpnieki. Man šodien zvanīja kāds cilvēks, kurš uzdevās par žurnālistu. Un prasīja iespēju intervēt. No Latvijas TV, De Fakto, sauc Ivo Leitāns. Paskatījos soctīklos un redzu, ka minētais cilvēks ir visparastākais JV propogandists un aktīvists. Bet pa telefonu teica, ka žurnālists. Ļaudis, esiet uzmanīgi!” viņš raksta.

