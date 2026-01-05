VIDEO. “Apsveicu, draugi, Ukrainā saimniekos krievi!” Horens Stalbe satraukts par Latvijas drošību 0

21:03, 5. janvāris 2026
ASV militārajā operācijā sestdien tika sagūstīti Venecuēlas prezidents Maduro un viņa sieva. Viņi aizvesti uz Ņujorku, kur viņiem gaidāma tiesa saistībā ar kriminālapsūdzībām par narkotiku nogādāšanu uz ASV.

Venecuēlas Augstākā tiesa par pagaidu prezidenti apstiprinājusi viceprezidenti Delsiju Rodrigesu.

ASV valsts sekretārs Marko Rubio paziņojis, ka Vašingtona ir gatava sadarboties ar Rodrigesu un pārējiem Venecuēlas līderiem, un uzsvēris, ka ASV viņus vērtēs pēc darbiem, nevis pēc publiskajiem izteikumiem.

Par notikušo savas versijas un spriedumi ir arī Horenam Stalbenam, ko viņš publicējis visiem saviem sekotājiem.

“Nu ko, draugi, es jūs apsveicu, pasaules pārdale ir notikusi! Venecuēlā saimniekos amerikāņi, bet Ukrainā saimniekos krievi!” viņš teic.

Jau ziņots, ka ASV sagūstītais Venecuēlas līderis Nikolass Maduro pirmdien Ņujorkas tiesā paziņoja, ka ir “nevainīgs” un “krietns cilvēks”, neatzīstot savu vainu apsūdzībās narkoterorismā.

“Es esmu nevainīgs. Es neesmu vainīgs. Es esmu krietns cilvēks, savas valsts prezidents,” Maduro sacīja tiesnesim.

Maduro pirmdien pirmo reizi ieradās ASV tiesas zālē saistībā ar apsūdzībām narkoterorismā, ar kurām ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija pamatoja viņa sagūstīšanu un nogādāšanu Ņujorkā.

Maduro, ģērbies zilā cietuma tērpā, un viņa sieva ap pusdienlaiku tika ievesti tiesā uz īsu, bet obligātu tiesas sēdi, kas, visticamāk, aizsāks ilgstošu juridisko cīņu par to, vai viņu var tiesāt ASV.

Agrā pirmdienā pāri bruņota apsardze no Bruklinas cietuma nogādāja Manhetenas tiesas ēkā.

Apsūdzības rakstā ir četri apsūdzības punkti, tostarp sazvērestība, lai veiktu narkoterorismu, automātisko ieroču glabāšana un sprāgstvielu glabāšana.

