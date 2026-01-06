FOTO. “Man vispār ir ieradums mainīt vecās lietas!” Zināms, par cik miljoniem Mārim Gailim izdevās pārdot savu ekskluzīvo vasaras māju Kaltenē 0
Par trīs miljoniem eiro pārdota bijušā premjera un uzņēmēja Māra Gaiļa vasaras māja Rojas pagasta Kaltenē “Lieldienu sala”, liecina Zemesgrāmatas informācija.
Pamatojoties uz 2025. gada 5. decembra pirkuma līgumu, par ēkas īpašnieku kļuvusi SIA “Silver Group”, kuras īpašnieks ir Alens Baibekovs. “Silver Group” ir 46,01% kapitāldaļu īpašniece SIA “Booking Group”, kurai pieder Latvijas autonomas starpniecības uzņēmums SIA “Booking Group Corporation”, kas pārstāv vietni “EconomyBookings.com”.
Gailis aģentūrai LETA sacīja, ka, viņaprāt, summa, par kādu izdevies īpašumu pārdot, ir adekvāta tā vērtībai. Gailis atzina, ka šādiem īpašumiem Latvijā īsti nav tirgus – ja Jūrmalā īpašumus šādā vērtībā vēl var pārdot, tad tālākās vietās kā Kaltene tas jau ir ļoti grūti.
Gailis uzsvēra, ka “Lieldienu sala” ir ieguvusi vairākas arhitektūras balvas, tāpēc atzinīgi vērtēja to, ka pircējs īpašumu iegādājies ar visu interjera iekārtojumu un mēbelēm. “Tātad spēja novērtēt ēkas arhitektonisko un dizaina vērtību,” teica Gailis.
Jautāts, vai astoņu gadu laikā, kopš īpašums bija izlikts pārdošanā, par to ir bijusi pietiekama pircēju interese, Gailis atzina, ka tā bijusi maza, jo īpašums ir ļoti specifisks objekts. Astoņos gados par īpašuma iegādi interesējušies tikai trīs potenciālie pircēji, no kuriem trešais īpašumu arī iegādājies.
Pārdošanā Gaiļa īpašums tika izlikts 2017. gadā.
Toreiz, jautāts, kāpēc izlēmis māju pārdot, Gailis skaidroja, ka pienācis laiks kaut ko mainīt. “Man vispār ir ieradums mainīt vecās lietas, īpaši jau vasaras mājas. Iemeslu daudz, māja ir tālu, tā ir diezgan unikāla un to varētu pārdot par labu cenu,” stāstīja Gailis.
Viņš uzsvēra, ka neatklās summu, par kādu māju vēlas pārdot, vien norādīja, ka šī summa noteikti būs rakstāma ar septiņiem cipariem, tātad ne mazāka par vienu miljonu eiro. “Tur taču miljoni jau ir ieguldīti, kā var pārdot par mazāku cenu,” norādīja Gailis.
“Viss jau būs atkarīgs no tā, kas būs pircējs. Vienam pircējam mājas pārdevējs “Latio” nosauks vienu ciparu, citam – citu. Arī es pats skatīšos, kas māju vēlas nopirkt, ja pircējs man nepatiks, tad varu to arī noraidīt,” stāstīja Gailis.
Jautāts, cik ilgā laikā plāno māju pārdot, Gailis sacīja, ka parasti šādu objektu pārdošanas process prasa vairākus gadus. “Man nav kur steigties, vajadzība nespiež. Tajā pat laikā māju var izdoties pārdot arī pāris mēnešu laikā – nekad jau nav zināms, kad uzrodas īstais pircējs,” sacīja Gailis.
Informācija mājas mājaslapā liecina, ka Gaiļa dzīvesbiedre, arhitekte Zaiga Gaile, 2006. gadā izstrādāja projektu “Zivsaimniecības sūkņu stacijas rekonstrukcija”. Mājas būvniecība ilga no 2007. gada līdz 2010. gadam, to būvēja SIA “PS Serviss”.
Nama kopējā platība ir 514,2 kvadrātmetri. Zemesgabala platība ir 10 067 kvadrātmetri, bet zemūdenes formā izveidotās peldu mājas platība ir 52,45 kvadrātmetri. Tā ir pārveidots Padomju Savienības industriālais objekts, kas uzbūvēts uz mākslīgas salas 200 metru attālumā no jūras krasta. Sākotnēji tā bija sūkņu stacija, ko bija paredzēts izmantot lašu audzēšanas kompleksā pagājušā gadsimta 80. gados. Savulaik viss projekts bija izmaksājis astoņus miljonus rubļu, taču tehnisku grūtību dēļ šis komplekss tika pamests un bruka kopā, iepriekš skaidroja mājas saimnieki.
Mājā izvietota garāža divām automašīnām, dzīvojamā telpa pārvaldniekam virs garāžas, piecas guļamistabas (viena saimnieku un četras viesu), piecas darbistabas (viena saimnieku un četras viesu) un dzīvojamā halle ar virtuves un atpūtas zonām.
“Lieldienu sala” ir ieguvusi vairākus apbalvojumus, tostarp Latvijas Arhitektūras gada balvu 2009. gadā nominācijā “Labākā restaurācija”, Kultūras mantojuma gada balvu 2007. gadā, 1. vietu nominācijā “Rekonstrukcija” Latvijas Būvnieku asociācijas konkursā “Gada labākā būve Latvijā 2007”, Čikāgas arhitektūras un dizaina muzeja apbalvojumu 2010. gadā. 2012. gadā “Lieldienu sala” iekļuva arī Pasaules arhitektūras festivāla fināla skatē Singapūrā.