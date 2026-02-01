Apbalvojuma &#8220;Laiks Ziedonim&#8221; laureāts nominācijā novadpētniecība &#8220;Kedas&#8221; Rūjienas mākslas skolas direktors Jānis Galzons godināšanas ceremonijā Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē.
Apbalvojuma “Laiks Ziedonim” laureāts nominācijā novadpētniecība “Kedas” Rūjienas mākslas skolas direktors Jānis Galzons godināšanas ceremonijā Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē.
Foto: LETA

Mūžībā devies mākslinieks un pedagogs Jānis Galzons 0

LETA
20:52, 1. februāris 2026
Sestdien, 31. decembrī, miris mākslinieks un pedagogs Jānis Galzons, aģentūru LETA informēja Latvijas Mākslinieku savienība.

Galzons dzimis 1954. gadā un no 1971. gada mācījies Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Telpu dekoratīvās noformēšanas nodaļā, ko beidzis 1977. gadā. Pēc absolvēšanas no 1977. līdz 1986. gadam viņš darbojies lietišķajā grafikā.

No 1987. gada Galzons studējis Teodora Zaļkalna Valsts Mākslas akadēmijas Pedagoģijas nodaļā, ko absolvēja 1993. gadā ar diplomdarbu – gleznu ciklu “Torss” un teorētisko darbu “Idejas arheoloģija”. Studiju laikā no 1986. līdz 1988. gadam bijis pedagogs Rīgas Mākslas skolā, bet no 1988. līdz 1989. gadam bijis pedagogs Valmieras Mākslas un dizaina vidusskolā.

Galzons 1989. gadā dibinājis Rūjienas Mākslas skolu un līdz 2025. gadam bijis tās direktors.

Izstādēs mākslinieks piedalījies kopš 1977. gada. Viņš rīkojis personālizstādes un piedalījies izstādēs Latvijā, Igaunijā un Vācijā. Viena no pēdējām izstādēm “Laika atmiņas”, kas tika rīkota kopā ar sievu, gleznotāju un pedagoģi Antru Galzoni, notika Rūjienas izstāžu zālē 2023. gadā.

