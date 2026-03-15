FOTO. 2 miljoni eiro! Par ko? Pārdošanā nonācis ekskluzīvs dzīvoklis Vecrīgā 0

LA.LV
13:43, 15. marts 2026
Ziņas Latvijā

Pavasaris lielākoties ir aktīvs laiks arī nekustamo īpašumu tirgū, jo, uzspīdot saulei, daudziem no mums gribas ko mainīt, tikt pie lielāka plašuma, apgūt jaunus kvadrātmetrus.

Uzmanību piesaista kāds sludinājums par dzīvokļa pārdošanu Vecrīgā. Ir interesanti paskatīties, kāds tad izskatās mājoklis, kas tiek tirgots teju par 2 miljoniem eiro.

Un tas tiešām ir ekskluzīvs. Tiešām interesanti paskatīt.

“Plašs un mēbelēts divstāvu, sešu istabu rezidences tipa dzīvoklis ar dizainera interjeru, kas atrodas vēsturiskā ēkā bijušajā Rīgas ģenerālgubernatora Filipo Pauluči (1779–1849) rezidencē.

Pirmais stāvs:
Eleganta viesistaba ar kamīnu, ēdamzonu un atpūtas zonu
Virtuve un papildu virtuves zona
Divas mājīgas terases
Guļamistaba un kabinets
Divas vannas istabas (saimnieku un viesu)
Plaša priekštelpa ar lieliem iebūvētiem skapjiem

Otrais stāvs:
Saimnieku guļamistaba ar greznu vannas istabu (vanna, duša, bidē, dubultā izlietne)
Papildu guļamistaba ar atsevišķu vannas istabu
SPA zona ar kamīnu, saunu, dušu ar dažādiem režīmiem, džakuzi, masāžas vannu un atsevišķu tualeti

Priekšrocības
Dizainera mēbeles un premium klases sadzīves tehnika (Gaggenau, Miele, Baxter u. c. )
Dabīgais merbau parkets visā dzīvoklī
Panorāmas skats uz Vecrīgu un Daugavu
Unikāla platība: apvienoti divi dzīvokļi, katrs ar savu ieeju
Vēsturiska vērtība: 18. gadsimta ēka

Dzīvoklis atrodas pašā Vecrīgas sirdī restorānu, veikalu, kultūras un izglītības iestāžu ielenkumā. Pastaigas attālumā atrodas viss nepieciešamais ērtai dzīvei, kā arī ērta piekļuve sabiedriskajam transportam.”

