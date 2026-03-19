"Meitiņ mīļo, manu mazo čirkamoniņ…" Liepājā traģiski mirušās jaunietes Evelīnas mamma izplūst emocijās
Beidzamās dienās, šķiet, Liepājā daudzi bija aizturējuši elpu, jo tika meklēta pazudusī, vien 17 gadus jaunā, meitene Evelīna.
Pārbaudot videokameras tika izteikti minējumi, ka meitene iekritusi Tirdzniecības kanālā, informēja policija.
Diemžēl bažas apstiprinājās – traģiski bojā gājušās jaunietes ķermenis tika atrasts ūdenī.
Valsts policija sociālo tīklu platformā “X” informēja, ka bezvēsts prombūtnē bijušās meitenes līķis atrasts Liepājā, Brīvostas ielā. Par notikušo uzsākts kriminālprocess, un tiks nozīmētas ekspertīzes, lai precīzi noteiktu nāves cēloni.
Tā ir traģēdija un sāpes, kas ģimenei nekad nepāries. Meitene mācījās Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā. Pēc traģiskās ziņas saņemšanas skolas “Facebook” profilā publicēta līdzjūtība: “In memoriam – Evelīna Pocjus. Esam saņēmuši ļoti skumju un traģisku ziņu par mūsu audzēknes Evelīnas došanos aizsaulē. Šis ir laiks, kad vārdi šķiet par maziem, lai mierinātu, tomēr Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola domās vēlas būt kopā ar visiem, kurus skārusi šī traģēdija – ģimeni, tuviniekiem, draugiem un klasesbiedriem.
Evelīna bija sabiedriska, draudzīga, dzīvespriecīga un ar plašu sirdi – viņas smaids un enerģija paliks mūsu atmiņās mūžīgi. Ceturtdien skolā viņu pieminēsim ar klusuma brīdi, un tiks izveidota piemiņas vieta, kur ikviens varēs uz mirkli kavēties atmiņās par viņu.
Mēs skumstam kopā ar visiem, kuri Evelīnu pazina un mīlēja.”
Pie ieraksta īsu dvēseles kliedzienu publicējusi arī, kā pēc satura var saprast, Evelīnas mamma: “Meitiņ mīļo, manu mazo čirkamoniņ, mūsu spridzeklīti… Es nespēju noticēt, negribu ticēt visam tam 🤍🙏😭 Mana vienīgā meitiņa starp trīs puišiem. Evelīn, mana mazā smaidīgā princesīte, tu man ļoti pietrūksti, man sirdi rauj ārā … Ja vien tas būtu iespējams, es labprāt mainītos ar tevi vietām. Mums bija lieli plāni priekšā kopā ar tevi. Es mīlu tevi ļoti.”
Neskaitāmi skolasbiedri un viņu ģimenes steidz izteikt līdzjūtību un cenšas atbalstīt sērojošo ģimeni.
“Izsaku visdziļāko līdzjūtību šajā smagajā un sāpju pilnajā laikā. Ir tik grūti atrast vārdus, kad noticis kas tik neizprotams un sāpīgs… Šobrīd sirdīs ir skumjas, klusums un tukšums, ko nav iespējams aizpildīt. Neviens vārds nespēj patiesi izteikt to, ko izjūt pedagogi, klasesbiedri, draugi un ģimene. Taču lai līdzās šīm sāpēm paliek arī tas labais un gaišais, ko šis cilvēks ir atstājis – atmiņās, darbos un cilvēku sirdīs. Lai šīs atmiņas kļūst par mazu gaismas staru, kas palīdz izturēt un soli pa solim iet tālāk. No sirds – izturību, spēku un līdzcilvēku atbalstu šajā ļoti smagajā brīdī.”
“Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.Šīm sāpēm nebūs noilguma.IZTURĒT.🙏🙏🙏 Debesīs būs SKAISTĀKAIS EŅĢELIS.😔😔😔🌹🌹🌹🌹 Vēlreiz, visiem kopā izturību.”
“Žēl kad tā… un neviena draudzeme nebija blakus kas uzmundrinatu kas celtu paniku… klusi un viena… Lai vecākiem spēks dzīvot tālāk.”
“Ļoti, ļoti skumji. Pārāk īss mūžs.”
Pievienojamies visdziļākajai līdzjūtībai Evelīnas ģimenei un ikvienam, kas meiteni pazina.