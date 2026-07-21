VIDEO. Nakts lietavas nodarījušas pamatīgus postījumus – Talsu pusē applūduši un izskaloti ceļi 0
Par intensīvo lietavu radītajiem postījumiem Talsu novadā sociālo mediju platformā “Facebook” vēsta arī profils “@breakinglv”. Pēc spēcīgajām lietavām Dursupē pārplūdis dzirnavezers, applūdinot apkārtējo teritoriju un izskalojot vietējos ceļus, savukārt vairākos ceļu posmos satiksme drošības apsvērumu dēļ ir slēgta.
“Latvijas valsts ceļi” vispirms vakar ap plkst. 23 ziņoja, ka Talsu novadā, netālu no Dursupes ciema, applūdis vietējais ceļš Liepkalni – Stumbri, kura apbraukšanai jāizmanto ceļi Liepkalni-Stumbri, Kandavas stacija-Oksle-Dursupe un Sloka-Talsi.
Savukārt vēlāk ap plkst. 2 naktī tika vēstīts, ka netālu Talsu novadā applūdis un satiksmei slēgts arī krietni lielākais reģionālais ceļš Sloka-Talsi, kuru iespējams apbraukt pa ceļiem Stende-Lauciene-Mērsrags un Valdemārpils-Pļavas-Sviķi.
Pēdējā diennaktī visvairāk lijis Ziemeļkurzemē
Stiprākie nokrišņi Latvijā pēdējā diennaktī reģistrēti Kurzemē, it īpaši reģiona ziemeļu daļā, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) informācija.
Kurzemes lielākajā daļā nokrišņu daudzums pārsniedzis 30 milimetrus, arī Dobelē reģistrēti 46 milimetri nokrišņu.
Otrdienas rītā vietām valstī – galvenokārt Kurzemē un Vidzemes ziemeļos – turpinās lietus. Latvijas dienvidaustrumos pārsvarā skaidras debesis. Dažviet migla.
Vējš galvenokārt lēni pūš no dienvidu puses, Ziemeļkurzemes piekrastē saglabājas stiprāks ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš. Lielākās vēja brāzmas bija 20 metri sekundē naktī Ventspils ostā.
Gaisa kvalitāte laba. Gaisa temperatūra plkst. 5 atbilstoši LVĢMC datiem bija no +10,1 grāda Madonā līdz +15,4 grādiem Liepājas ostā.
Rīgā agrā rītā mākoņainas debesis, vietām smidzina, pūš dienvidu, dienvidaustrumu vējš ar ātrumu četri metri sekundē, gaisa temperatūra +13..+14 grādi.
Maksimālā gaisa temperatūra pirmdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +16,1 grāda Liepājā un Pāvilostā līdz +23,7 grādiem Daugavpilī.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 20. jūlijā bija +45 grādi Sicīlijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz otrdienu -1 grāds vietām Skandināvijas un Krievijas ziemeļos, kā arī kalnos Centrāleiropā.