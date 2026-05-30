Nedēļas nogale sākas ar labām ziņām: temperatūra vietām sasniegs +21 grādu 0
Pēc vairākām vēsām un vējainām dienām nedēļas nogale sāksies ar daudz patīkamākiem laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka sestdien daudzviet Latvijā spīdēs saule un gaisa temperatūra vietām pakāpsies līdz pat +21 grādam.
Maksimālā gaisa temperatūra būs +16…+21 grādu robežās, bet austrumu rajonos un piekrastē +12…+17 grādu.
Dienā mākoņu būs maz. Austrumu rajonos to būs vairāk, kur arī brīžiem līs.
Saglabāsies lēns vējš.
Dienas vidū ultravioletais starojums būs vidēji augsts.
Rīgā diena būs saulaina un sausa. Vējš pūtīs lēni, un termometra stabiņš pakāpsies līdz +17…+19 grādiem.