Tikai viens veids ir pareizs, lai karbonāde izdotos ideāla. Kur vispirms jāmērc – miltos vai olā?
Gatavojot sulīgas karbonādes, daudzu māju virtuvēs joprojām uzvirmo karsti strīdi par šķietami vienkāršu lietu – kur gaļas šķēle jāmērc vispirms, miltos vai olā? Kamēr vieni rīkojas pēc intuīcijas, kulinārijas eksperti steidz ieviest skaidrību un apgalvo, ka tieši pareizā secība ir panākumu atslēga.
No tās ir atkarīgs pats galvenais – vai gaļai cepšanas laikā izveidosies ideāli blīva un kārdinoši kraukšķīga garoziņa, vai arī viss panējums vienkārši paliks pie pannas.
Kulinārijas zelta likums un pavāru viltība
Lai panējums turētos kā pielīmēts un cepšanas laikā nenokristu no gaļas škēles, secībai jābūt nemainīgai – vispirms gaļas gabaliņu kārtīgi apviļā miltos un tikai pēc tam mērcē sakultā olā.
Miltiem šajā procesā ir ļoti svarīga loma, jo tie acumirklī absorbē lieko mitrumu no gaļas virsmas un palīdz olai pie tās pieķerties daudz ciešāk. Ja šo secību sajauksiet un rīkosieties otrādi, ola pie mitrās gaļas kārtīgi nepielips, savukārt milti uzreiz saveelsies neglītā, biezā masā. Rezultāts būs sabojāts, jo karstajā eļļā garoza vienkārši atslāņosies un nokritīs.
Profesionāli pavāri iesaka arī nekad nesteigties un izmantot kādu vienkāršu, bet efektīvu viltību. Kad gaļa ir apviļāta miltos, ļaujiet tai burtiski pāris minūtes “atpūsties” turpat uz dēlīša.
Tikai pēc šīs īsās pauzes karbonādi vajadzētu mērcēt olā. Tas ļaus miltiem labāk savienoties ar gaļas sulām, un panējums uz pannas būs ievērojami blīvāks un vienmērīgāks.
Klasiskā vistas filejas karbonāde – ideālā recepte
Lai pārbaudītu šo likumu praksē un pagatavotu nevainojamas vistas karbonādes, jums būs nepieciešami pavisam vienkārši produkti – aptuveni puskilograms vistas filejas, trīs vistas olas un kādas piecas līdz sešas ēdamkarotes miltu. Garšai, protams, noderēs sāls, malti melnie pipari, jūsu iecienītākās garšvielas un nedaudz eļļas cepšanai.
Pats gatavošanas process ir ātrs un saprotams. Vispirms vistas fileju sagriež glītos, plānos gabaliņos un viegli izklapē. Atsevišķā lēzenā šķīvī sakuļ olas kopā ar šķipsniņu sāls, bet citā traukā sajauc miltus ar izvēlētajām garšvielām.
Tagad laiks pareizajai tehnoloģijai – katru filejas gabaliņu rūpīgi apviļā miltu maisījumā, ļauj pāris minūtes pastāvēt, tad bagātīgi iemērc olā un uzreiz liek uz labi uzkarsētas pannas.
Karbonādes cep aptuveni trīs līdz četras minūtes no katras puses, līdz tās iegūst pasakaini zeltainu un kraukšķīgu izskatu. Šo lielisko ēdienu var celt galdā ar tradicionālajiem kartupeļiem, gaisīgiem rīsiem, svaigiem dārzeņiem vai kādu gardu mērcīti pēc pašu izvēles.