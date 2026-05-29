Publicitātes foto

“Visiem bija saldumi, man – siermaize.” Tēva rīcība pirms dēla ekskursijas aizkustina ne tikai dēla skolotāju 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
15:34, 29. maijs 2026
Stāsti Pieredze

Daudziem bērnības ekskursijas saistās ne tikai ar prieku un piedzīvojumiem, bet arī ar klusām sāpēm, par kurām toreiz skaļi neviens nerunāja. Kamēr vieni veikalā pirka saldumus un limonādi, citi palika maliņā, jo ģimene nevarēja atļauties iedot līdzi kabatas naudu. Tieši par šādu pieredzi sociālajos tīklos atklāti pastāstījis Kaspars, kura rīcība aizkustinājusi desmitiem cilvēku.

“Nē” tualetes papīram! Cilvēki masveidā sāk atteikties no tā izmantošanas un pāriet uz jaunu alternatīvu – ko viņi izmantos tagad?
Ja bērns saprot šīs 5 lietas, skaidrs ir viens – vecāki ir paveikuši labu darbu audzināšanā
“Beidzot aizvācās, tu izzagi valsti, paldies, būs laiks tagad ģimenei!” Latvieši ar ļoti dalītām emocijām atvadās no premjeres Siliņas 2
Lasīt citas ziņas

Sociālo mediju platformā “Threads” Kaspars dalījās ar šķietami vienkāršu, bet ļoti cilvēcīgu stāstu: “Šodien dēlam bija ekskursija. Dēls teica, ka viņi iešot arī uz “McDonald’s”. Iedevu viņam kabatas naudu un papildus 20 eiro, lai atdod audzinātājai gadījumam, ja kādam bērnam vecāki nav iedevuši līdzi naudu.

Šoreiz visiem bija un dvačuks atgriezās atpakaļ.Tā darīju, jo man līdz 5. klasei ekskursijas bija lielākais pārdzīvojums. Visiem bija līdzi saldumi, visi varēja kaut ko nopirkt, bet man bija līdzi skolas dotā tēja, siermaize un desmaize. Un kauns. Man prieks, ka maniem bērniem tā nebūs jādzīvo.”
CITI ŠOBRĪD LASA
TV24
Tiesībsardze par migrantiem: Latvijas iedzīvotājiem nav jāpakļaujas; visiem ir jāņem vērā mūsu noteikumi
Kokteilis
VIDEO. Vai Magonei uzradusies jauna simpātija? Šoreiz tas ir slavens aktieris
Naktī gaidāma salna! Kas notiek ar laikapstākļiem šovasar?

Ieraksts daudziem lika atcerēties pašiem savu bērnību

Līga dalījās ar siltām atmiņām par 90. gadiem: “Atceros grūtos laikus, kad vecākiem nebija daudz ko iedot līdzi ekskursijās. Bet kaimiņos dzīvoja senioru pāris, kuri gandrīz vienmēr, kad zināja, ka man būs kāda braukšana, iedeva līdzi cepumu paciņu un iespieda saujā divlatnieku. Biju tik priecīga, un vēl šodien to atceros ar siltumu.”

Arī Solvita atzina, ka situācija viņu ļoti aizkustinājusi: “Audzināju piecus bērnus, ne vienmēr sanāca iedot līdzi tik, cik gribējās. Ekskursijas bieži bija visiem reizē, un kādreiz kāds arī palika mājās. Ļoti aizkustināja šis ieraksts. Paldies tev par labo sirdi.”

Savukārt Laura komentāru sadaļā rakstīja, ka arī mēdzot dēlam iedot līdzi “rezervīti”, jo zina, ka viņš mēdz kaut ko nopirkt arī citiem bērniem.

Līga atcerējās, ka reiz viņai palīdzējusi klasesbiedrene: “Tas bija tikai viens saldējums, bet es to joprojām atceros.”

Linda priecājas par ideju: “Paldies par šo ziņu. Pēdējā mācību mēnesī bērns daudz stāstīja par klasesbiedreni, kurai vajag palīdzību – netīras drēbes, nepatīkama smaka, bērniem stundās jātaisa deguns ciet. Izlasot šo, sapratu, ka jāatrod iespēja palīdzēt.”

Tikmēr Ivita norādīja, ka līdzīgas situācijas redzamas arī izlaidumos: “Dažreiz vajag paķert līdzi kādu lieku puķi, ja zini, ka klasē būs bērns, kuram varbūt nebūs neviena sveicēja.”

Savukārt Sanita dalījās pieredzē par bērniem, kuri nevarēja atļauties doties ekskursijā: “Vakar biju kādā lauku skolā, kur vadīju nodarbības bērniem, kas nevarēja braukt ekskursijā. Iedevu papildu aktivitātes, un bērni teica, ka aizbraukušajiem skaudīs viss foršais, ko sadarījām. Arī autora ideju turpmāk aizņemšos.”

Daudzi komentētāji atzina, ka reizēm pietiek ar mazumiņu, lai bērns nejustos atstumts un šo sajūtu atcerētos vēl gadiem ilgi. Lūk, vēl komentāri, kas to apstiprina…

Autora oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Skolā tiek nevis tuvāk dzīvojošie, bet veiklāk deklarētie? Vecāki atzīst – panika sākas jau vairākus gadus pirms 1. klases
Mīlestība, kas var nodarīt pāri: 8 kļūdas, ko gādīgi vecāki pieļauj katru dienu
Veselam
Labāk nobrāzti ceļgali, nekā “telefonkakls” un stājas traucējumi. Fizioterapeite aicina brīvlaikā ierobežot bērnu “telefonlaiku”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.