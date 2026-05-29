Putins piešķir neiedomājamus miljardus dzīves pagarināšanas programmām. Tas ietver pasakainas vīzijas – minicūkas un vēl dažādus brīnumus 0
Krievijas diktators Vladimirs Putins pēdējos gados īpašu uzmanību pievērsis ilgmūžības pētījumiem un tehnoloģijām, kas teorētiski varētu pagarināt cilvēka dzīvi. Kā vēsta laikraksts “The Wall Street Journal”, Krievija šiem projektiem atvēlējusi miljardiem dolāru, finansējot gēnu terapijas, orgānu audzēšanu dzīvniekos un 3D biodrukas tehnoloģijas.
Saskaņā ar publikāciju Krievijas valdība programmas ietvaros ilgmūžības un veselības saglabāšanas pētījumiem paredzējusi aptuveni 26 miljardus dolāru. Programma oficiāli prezentēta 2024. gadā un kļuvusi par vienu no prioritārajiem valsts projektiem.
Projektu uzrauga Putina meita Marija Voroncova kopā ar Kurčatova institūta vadītāju Mihailu Kovaļčuku. Tieši viņi koordinē vairākus zinātniskos virzienus, kas saistīti ar novecošanās palēnināšanu un orgānu transplantācijas tehnoloģiju attīstību.
Viens no neparastākajiem virzieniem ir eksperimenti ar cilvēka orgānu audzēšanu mini-cūku organismos. Zinātnieki cer nākotnē šādus orgānus izmantot transplantācijām.
Programma paredz arī 3D bioprinteru izmantošanu cilvēka audu drukāšanai, kā arī gēnu terapijas metodes, kuru mērķis ir palēnināt novecošanās procesus.
Krievijas amatpersonas uzskata, ka līdz 2030. gadam šie projekti varētu palīdzēt izglābt līdz pat 175 000 cilvēku.
Medijs atgādina arī par 2025. gadā Pekinā fiksētu Putina un Ķīnas līdera Sji Dzjiņpina sarunu, kurā abi apsprieda orgānu transplantāciju kā iespējamu dzīves pagarināšanas veidu. No malas šī saruna izklausījusies pēc savāda dialoga starp diviem novecojošiem autoritāriem līderiem, tomēr vēlāk izrādījās, ka Putins faktiski runājis par jau eksistējošiem Kremļa finansētiem projektiem.
Izdevums norāda, ka Putins jau ilgstoši ir apsēsts ar veselības un novecošanās jautājumiem. Īpaši tas bija redzams Covid-19 pandēmijas laikā, kad Kremlī tika ieviesti ļoti stingri izolācijas un dezinfekcijas noteikumi visiem apmeklētājiem.