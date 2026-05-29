Vai zini, kāds ir tava ķermeņa bioloģiskais vecums? Vienkāršs tests, ko vari izpildīt kaut tūlīt 0
Vai tu vari aizvērt acis un nostāvēt uz vienas kājas ilgāk par 15 sekundēm? Amerikāņu uzņēmējs un slavenais biohakeris Braiens Džonsons apgalvo, ka šis vienkāršais tests mājas apstākļos var aptuveni parādīt cilvēka bioloģisko vecumu.
Džonsons vientei businessinsider.com atklājis, kurš ir pazīstams ar ekstrēmiem eksperimentiem sava ķermeņa atjaunošanā, aicina ikvienu izpildīt šo testu: jāuzliek taimeris, jāaizver acis un jācenšas pēc iespējas ilgāk noturēt līdzsvaru uz vienas kājas.
Kā interpretēt rezultātu?
Pēc Džonsona teiktā:
0 – 7 sekundes – bioloģiskais vecums atbilst aptuveni 60-80 gadiem
7 – 15 sekundes – aptuveni 40-60 gadi
15 – 30 sekundes – aptuveni 20-40 gadi
Viņš skaidro, ka ar vecumu pasliktinās smadzeņu darbība, koordinācija un muskuļu kontrole, kas tieši ietekmē spēju noturēt līdzsvaru.
Daži pētījumi daļēji apstiprina šāda testa lietderību. Kāds pētījums, kurā piedalījās cilvēki vecāki par 50 gadiem, parādīja, ka nespēja ilgi nostāvēt uz vienas kājas ir saistīta ar lielāku fiziskā vājuma risku un biežākiem kritieniem.
Tomēr medicīnas eksperti uzsver, ka tests nav precīzs diagnostikas rīks. Klīvlendas klīnika norāda, ka šis tests nevar aizstāt pilnvērtīgu medicīnisko izmeklēšanu un nav uzticams ilgmūžības marķieris. Balanss ir tikai viens no daudziem fiziskā stāvokļa rādītājiem.
Braiens Džonsons un viņa projekts ir kļuvis slavens ar to, ka tērē miljoniem dolāru gadā, lai pēc iespējas vairāk palēninātu savu novecošanos. Viņš regulāri veic simtiem testu un eksperimentē ar uzturu, treniņiem, miegu un citām lietām. Viņš uzskata, ka šādi vienkārši testi ir noderīgs ikdienas rādītājs, lai sekotu līdzi savam fiziskajam stāvoklim.