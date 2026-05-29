Foto. pexels-shvets-production

Vai zini, kāds ir tava ķermeņa bioloģiskais vecums? Vienkāršs tests, ko vari izpildīt kaut tūlīt 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
15:15, 29. maijs 2026
Veselam Dzīvesveids

Vai tu vari aizvērt acis un nostāvēt uz vienas kājas ilgāk par 15 sekundēm? Amerikāņu uzņēmējs un slavenais biohakeris Braiens Džonsons apgalvo, ka šis vienkāršais tests mājas apstākļos var aptuveni parādīt cilvēka bioloģisko vecumu.

“Nē” tualetes papīram! Cilvēki masveidā sāk atteikties no tā izmantošanas un pāriet uz jaunu alternatīvu – ko viņi izmantos tagad?
Ja bērns saprot šīs 5 lietas, skaidrs ir viens – vecāki ir paveikuši labu darbu audzināšanā
“Beidzot aizvācās, tu izzagi valsti, paldies, būs laiks tagad ģimenei!” Latvieši ar ļoti dalītām emocijām atvadās no premjeres Siliņas 2
Lasīt citas ziņas

Džonsons vientei businessinsider.com atklājis, kurš ir pazīstams ar ekstrēmiem eksperimentiem sava ķermeņa atjaunošanā, aicina ikvienu izpildīt šo testu: jāuzliek taimeris, jāaizver acis un jācenšas pēc iespējas ilgāk noturēt līdzsvaru uz vienas kājas.

Kā interpretēt rezultātu?

Pēc Džonsona teiktā:
0 – 7 sekundes – bioloģiskais vecums atbilst aptuveni 60-80 gadiem
7 – 15 sekundes – aptuveni 40-60 gadi
15 – 30 sekundes – aptuveni 20-40 gadi

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
VIDEO. Vai Magonei uzradusies jauna simpātija? Šoreiz tas ir slavens aktieris
Naktī gaidāma salna! Kas notiek ar laikapstākļiem šovasar?
VIDEO. Astoņi cilvēki piedzīvo realitātē to, no kā visi baidāmies, iekāpjot “Amerikāņu kalniņos”

Viņš skaidro, ka ar vecumu pasliktinās smadzeņu darbība, koordinācija un muskuļu kontrole, kas tieši ietekmē spēju noturēt līdzsvaru.

Daži pētījumi daļēji apstiprina šāda testa lietderību. Kāds pētījums, kurā piedalījās cilvēki vecāki par 50 gadiem, parādīja, ka nespēja ilgi nostāvēt uz vienas kājas ir saistīta ar lielāku fiziskā vājuma risku un biežākiem kritieniem.

Tomēr medicīnas eksperti uzsver, ka tests nav precīzs diagnostikas rīks. Klīvlendas klīnika norāda, ka šis tests nevar aizstāt pilnvērtīgu medicīnisko izmeklēšanu un nav uzticams ilgmūžības marķieris. Balanss ir tikai viens no daudziem fiziskā stāvokļa rādītājiem.

Braiens Džonsons un viņa projekts ir kļuvis slavens ar to, ka tērē miljoniem dolāru gadā, lai pēc iespējas vairāk palēninātu savu novecošanos. Viņš regulāri veic simtiem testu un eksperimentē ar uzturu, treniņiem, miegu un citām lietām. Viņš uzskata, ka šādi vienkārši testi ir noderīgs ikdienas rādītājs, lai sekotu līdzi savam fiziskajam stāvoklim.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
10 ikdienas ieradumi, kas liek 60 gadu vecumā izskatīties kā 40 gadus jauniem
Veselam
Šī ir visnogurdinošākā mūža desmitgade – tā izsūks visus dzīvības spēkus
Veselam
Nosaukts vecums, kad tu patiesībā “kļūsti par pieaugušo” – 9 pazīmes, kas to pierāda
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.