Pēc vētrainām un ne visai pavasarīgām dienām nākamnedēļ atkal daudziem būs grūti – laika prognoze 4

Pievieno LA.LV
LA.LV
18:06, 29. maijs 2026
Ziņas Dabā

Pēc vētrainajām dienām un diezgan bezcerīgām dienām, kad Latvijā lūza koki, bira krusa, TV3 laika ziņu moderators Martins Bergšteins nācis klajā ar priecīgām un, ja godīgi, daudziem neticamām ziņām. Sinoptiķis TV3 raidījumā “900 sekundes” solīja, ka siltums nāks un turklāt pavisam drīz!

Veselam
Šos 6 pārtikas produktus kardiologi iesaka ēst regulāri: tie palīdz uzlabot sirds veselību un uzturēt normālu holesterīna līmeni 1
VIDEO. Astoņi cilvēki piedzīvo realitātē to, no kā visi baidāmies, iekāpjot “Amerikāņu kalniņos”
“Nē” tualetes papīram! Cilvēki masveidā sāk atteikties no tā izmantošanas un pāriet uz jaunu alternatīvu – ko viņi izmantos tagad?
Lasīt citas ziņas

Patīkamākais laiks no aizvadītās nedēļas dienām būs sestdien, kad Latvijas lielākajā daļā spīdēs saule. Izņēmums būs austrumu rajoni, kad pēcpusdienā Vidzemē un Latgalē mākoņu daudzums sestdien būs lielāks un gaidāms īslaicīgs lietus. Citviet Latvijā bez nokrišņiem, un gaisa temperatūra paaugstināsies no +16 līdz +21 grādam.

Kā TV3 sola Bergšteins, gan naktī uz sestdienu, gan naktī uz svētdienu Kurzemē pastāv neliels salnu risks, jo tur gaisa temperatūra pazemināsies līdz +1, +3 grādiem, kas nozīmē, ka zāles augstumā salna ir iespējama. Citviet Latvijā salnas nebūs un gaisa temperatūra būs ap +5, +11 grādiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
RAKSTA REDAKTORS
“Kaut kur starp kalna apakšu un virsotni ir atbilde…” emocionāls stāsts par vienu no Aļaskas kalnos mirušajām latvietēm – Viju
Kokteilis
Šīm 3 zodiaka zīmēm labāk nevajadzētu precēties – tas sāpēs visiem
TV24
“Nākamā tēma un ejam tālāk!” Sabiedrībā arvien lielāks sašutums par valsts pieeju matemātikas mācīšanai skolās

Svētdien vairāk mākoņu visā Latvijā. Vietām gaidāms arī īslaicīgs lietus. Tāpat iespējams arī pērkona negaiss, un gaisa temperatūra no +16 līdz +21 grādam.

Nākamnedēļ Latvijas teritorijā pakāpeniski kļūs siltāks un sutīgāks, jo palielināsies gaisa mitrums. Gaisa temperatūra no otrdienas līdz ceturtdienai jau sasniegs +20, +24 grādus, bet būs arī īslaicīgi nokrišņi ar pērkona negaisu un krasākām vēja brāzmām.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Ne kari, ne huligāni – pasaules vēstures brīnumus posta un iznīcina lietas, kuras nevar novērst
Par šo skaļi nerunā – solārās elektrostacijas padara aklus pilotus un gaisā sadedzina putnus
Zinātnieki meklē veselīgus cilvēkus, kuri būtu gatavi mēnesi dzīvot Alpos bez maksas. Kur ir āķis?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.