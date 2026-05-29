Pēc vētrainām un ne visai pavasarīgām dienām nākamnedēļ atkal daudziem būs grūti – laika prognoze 4
Pēc vētrainajām dienām un diezgan bezcerīgām dienām, kad Latvijā lūza koki, bira krusa, TV3 laika ziņu moderators Martins Bergšteins nācis klajā ar priecīgām un, ja godīgi, daudziem neticamām ziņām. Sinoptiķis TV3 raidījumā “900 sekundes” solīja, ka siltums nāks un turklāt pavisam drīz!
Patīkamākais laiks no aizvadītās nedēļas dienām būs sestdien, kad Latvijas lielākajā daļā spīdēs saule. Izņēmums būs austrumu rajoni, kad pēcpusdienā Vidzemē un Latgalē mākoņu daudzums sestdien būs lielāks un gaidāms īslaicīgs lietus. Citviet Latvijā bez nokrišņiem, un gaisa temperatūra paaugstināsies no +16 līdz +21 grādam.
Kā TV3 sola Bergšteins, gan naktī uz sestdienu, gan naktī uz svētdienu Kurzemē pastāv neliels salnu risks, jo tur gaisa temperatūra pazemināsies līdz +1, +3 grādiem, kas nozīmē, ka zāles augstumā salna ir iespējama. Citviet Latvijā salnas nebūs un gaisa temperatūra būs ap +5, +11 grādiem.
Svētdien vairāk mākoņu visā Latvijā. Vietām gaidāms arī īslaicīgs lietus. Tāpat iespējams arī pērkona negaiss, un gaisa temperatūra no +16 līdz +21 grādam.
Nākamnedēļ Latvijas teritorijā pakāpeniski kļūs siltāks un sutīgāks, jo palielināsies gaisa mitrums. Gaisa temperatūra no otrdienas līdz ceturtdienai jau sasniegs +20, +24 grādus, bet būs arī īslaicīgi nokrišņi ar pērkona negaisu un krasākām vēja brāzmām.