"Vēlēšanas nāk, viņiem ir bail!" Rakstnieks norāda, ka politiķu laiks iztek
Rakstnieks, kultūras žurnālists, Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētājs un TV24 raidījuma “Grāmatu kods” vadītājs Arno Jundze TV24 norāda, ka jaunās valdības veidošanas procesā pastāv divi savstarpēji saistīti aspekti — politiskā nepieciešamība rīkoties ātri un objektīvs laika trūkums.
Pēc Jundzes domām, no vienas puses var teikt, ka situācija ir pietiekami sarežģīta un valdība nepieciešama pēc iespējas ātrāk. No otras puses, arī tīri praktiski politiķiem vairs nav daudz laika ilgām sarunām un vilcināšanās. Ja valdības veidošana ieilgtu līdz gada nogalei vai vēl ilgāk, tās darbības jēga kļūtu apšaubāma, jo jaunajai valdībai vienkārši nepietiktu laika paveikt nozīmīgus darbus.
Jundze pieļauj, ka tieši šī iemesla dēļ iesaistītajiem politiskajiem spēkiem bija nepieciešams ātri vienoties un sākt strādāt kopā. Viņaprāt, tas var būt objektīvs apstāklis — apziņa, ka vēl ir darāmi konkrēti darbi, bet laiks līdz nākamajām vēlēšanām kļūst arvien īsāks.
Vienlaikus viņš uzsver, ka tuvojošās vēlēšanas rada papildu spriedzi. Pat ja šobrīd valdošie politiskie spēki var justies salīdzinoši komfortabli, politiskie oponenti jau tagad aktīvi piedāvā savas idejas un mēģina piesaistīt vēlētāju uzmanību. Īpaši Jundze izceļ Latgali, norādot, ka šajā reģionā atbalsts esošajam politiskajam četriniekam, visticamāk, nebūs pašsaprotams.
Pēc viņa vērtējuma, pēc nesenā raidījuma pie Jāņa Dombura politiskajā laukā sevi pamanāmi pieteicis arī cits kandidāts, kurš varētu uzrunāt daļu vēlētāju. Tas vēl vairāk pastiprina sajūtu, ka esošajiem politiskajiem spēkiem laika mierīgai pašapmierinātībai nav daudz.