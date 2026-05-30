“Vēlēšanas nāk, viņiem ir bail!” Rakstnieks norāda, ka politiķu laiks iztek 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
6:39, 30. maijs 2026
Viedokļi

Rakstnieks, kultūras žurnālists, Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētājs un TV24 raidījuma “Grāmatu kods” vadītājs Arno Jundze TV24 norāda, ka jaunās valdības veidošanas procesā pastāv divi savstarpēji saistīti aspekti — politiskā nepieciešamība rīkoties ātri un objektīvs laika trūkums.

7 lietas, ko nekad nevajadzētu darīt kapsētā, lai nepiesaistītu sev neveiksmes
Mājas
Zagļi mēdz atstāt slepenas zīmes pirms ielaušanās: lūk, kā saprast, ka jūsu mājokli novēro garnadži
Kokteilis
Astrologi nosauc jūnija lielākos veiksminiekus – viņiem nebūs jāuztraucas ne par naudas trūkumu, nedz arī mīlestības likstām
Lasīt citas ziņas

Pēc Jundzes domām, no vienas puses var teikt, ka situācija ir pietiekami sarežģīta un valdība nepieciešama pēc iespējas ātrāk. No otras puses, arī tīri praktiski politiķiem vairs nav daudz laika ilgām sarunām un vilcināšanās. Ja valdības veidošana ieilgtu līdz gada nogalei vai vēl ilgāk, tās darbības jēga kļūtu apšaubāma, jo jaunajai valdībai vienkārši nepietiktu laika paveikt nozīmīgus darbus.

Jundze pieļauj, ka tieši šī iemesla dēļ iesaistītajiem politiskajiem spēkiem bija nepieciešams ātri vienoties un sākt strādāt kopā. Viņaprāt, tas var būt objektīvs apstāklis — apziņa, ka vēl ir darāmi konkrēti darbi, bet laiks līdz nākamajām vēlēšanām kļūst arvien īsāks.

CITI ŠOBRĪD LASA
RAKSTA REDAKTORS
Apsargs norādījis, ka jābrauc pa vārtiem, pie kuriem ir “ķieģelis” – pacientes tuvinieki Stradiņa slimnīcā saskaras ar nesaprotamu sistēmu
Kokteilis
3 zodiaka zīmes, kuru pārstāvjiem līdz Jāņiem var piepildīties tas, ko viņi jau sen gaidījuši
“Vecie plakāti reizēm pasaka vairāk nekā šodienas intervijas…” soctīklotāji uzgājuši kādu 16 gadus vecu avīzi, kas neglaimo Šleseram

Vienlaikus viņš uzsver, ka tuvojošās vēlēšanas rada papildu spriedzi. Pat ja šobrīd valdošie politiskie spēki var justies salīdzinoši komfortabli, politiskie oponenti jau tagad aktīvi piedāvā savas idejas un mēģina piesaistīt vēlētāju uzmanību. Īpaši Jundze izceļ Latgali, norādot, ka šajā reģionā atbalsts esošajam politiskajam četriniekam, visticamāk, nebūs pašsaprotams.

Pēc viņa vērtējuma, pēc nesenā raidījuma pie Jāņa Dombura politiskajā laukā sevi pamanāmi pieteicis arī cits kandidāts, kurš varētu uzrunāt daļu vēlētāju. Tas vēl vairāk pastiprina sajūtu, ka esošajiem politiskajiem spēkiem laika mierīgai pašapmierinātībai nav daudz.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Viedoklis
“Viņam taču nav pieredzes, nav bijis pat parlamentārais sekretārs, nezina lietu kārtību!” Pārdomas par jauno premjeru Kulbergu
“Šobrīd vajag pārgrupēties!” Tā Siliņa izsakās par savu politisko nākotni – mīklaini
Lai izdodas! Kulberga valdība deklarācijā izvirza nopietnas un ambiciozas prioritātes
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.