Regulāri cīnies ar sirmo matu sakņu krāsošanu? Francūzietes izmanto "Parīzes šiku" un bēdu nezina
French blending jeb franču stila matu krāsojums ir īsts apvērsums nobriedušu matu kopšanā. Tas ļauj uz visiem laikiem atvadīties no kaitinošās ataugušo sakņu problēmas un nevienmērīgā matu krāsas toņa.
Šī krāsošanas metode, kas iedvesmojusies no šika Parīzē, atsakās no pilnīgas matu krāsošanas. Tā vietā sirmās šķipsnas tiek smalki savītas ar daudztoņu šķipsnām, radot mirdzuma un viegluma pilnu efektu.
French blending – franču noslēpums cīņā ar sirmumu
Šī ir moderna un ārkārtīgi izsmalcināta pieeja krāsošanai, kas pilnībā maina priekšstatus par sirmumu. Tradicionālā matu krāsošana bieži rada vienmērīgu un smagu “ķiveres” efektu, turpretī franču tehnika izceļas ar māksliniecisku pieeju. Tās galvenā ideja – harmoniski sapludināt dabiskās, sudrabainās šķipsnas ar pārējo matu krāsu tā, lai robeža starp tām kļūtu gandrīz neredzama.
Metode nāk no franču friziermākslas skolas, kas vienmēr ir slavinājusi vieglumu un nepiespiestu eleganci, izvairoties no jebkāda mākslīguma. French blending izpildes process sastāv no diviem galvenajiem posmiem, kas no stilista prasa lielu precizitāti un estētisko izjūtu.
Gaismas spēle un dūmaka
Gaismas spēles – pirmais solis ir stratēģiska gaišāku šķipsnu izvietošana, visbiežāk izmantojot balayage tehniku, kas piešķir matiem mirdzumu un trīsdimensionālu efektu. Frizieris koncentrējas uz vietām, kur sirmums ir visredzamākais – parasti ap seju un galvas virspusē, lai sudraba pavedienus plūstoši ieintegrētu jaunajā krāsas bāzē.
Tonēšana ar “dūmaku” – pēc tam matiem uzklāj īpašu tonējošu produktu vai glancētāju (gloss), kas nenoslēdz matu ar necaurlaidīgu pigmentu, bet gan to viegli “apdūmo”. Rezultātā sirmās šķipsnas iegūst cēlu toni un spīdumu, kļūstot par daudztoņu kompozīcijas daļu, nevis par elementu, ko par katru cenu mēģina noslēpt.
Kāpēc ir vērts izvēlēties tieši šo metodi?
French blending sniedz virkni praktisku ieguvumu, padarot šo metodi par ideālu risinājumu tiem, kuri novērtē komfortu un dabisku izskatu.
Nekādu krasu līniju – lielākā priekšrocība ir skaidri saskatāmas, kontrastējošas ataugušo sakņu līnijas izskaušana, kas ir klasiskās krāsošanas vienā krāsā lielākais mīnuss. Tā kā toņu pārejas ir izkliedētas, ataugošie sirmie mati dabiski sajaucas ar krāsojumu. Tas ļauj ievērojami pagarināt laiku starp friziera apmeklējumiem.
Saudzīga pret matiem – šī pieeja ir daudz drošāka matu struktūrai, jo neprasa spēcīgu līdzekļu ar augstu amonjaka koncentrāciju lietošanu pa visu galvas virsmu.
Pateicoties šai franču metodei, mati paliek veselīgāki, dzīvīgāki un saglabā dabisku vijīgumu. Sirmums vairs netiek uztverts kā trūkums – tas kļūst par stilīgu un modernu tava tēla elementu!