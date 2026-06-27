Padomju laiki, Kolhoza nams &#8211; muzejs Igaunijā
Padomju laiki, Kolhoza nams – muzejs Igaunijā
FOTO: Publicitātes

“Neiztiec vardes, citādi sametīsies kārpas!” 8 mīti, ar kuriem padomju laikos mēdza biedēt bērnus – vai atceries? 0

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LA.LV
7:07, 27. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Padomju laikā bērnu audzināšanā ļoti bieži tika izmantoti dažādi biedējoši stāsti un aizliegumi. Pieaugušie nereti uzskatīja, ka bērnu vieglāk pasargāt vai panākt paklausību, ja viņu nedaudz iebiedē. Rezultātā vairākas paaudzes uzauga, dzirdot visdažādākos apgalvojumus par veselību, ēšanu, skolu un ikdienas paradumiem.

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Daļa no šiem brīdinājumiem bija balstīti uz kādu loģikas “graudu”, tomēr laika gaitā tie kļuva pārspīlēti un pārvērtās gandrīz par leģendām. Interesanti, ka daudzi no šiem apgalvojumiem joprojām dzīvo cilvēku atmiņās un dažkārt tiek nodoti arī jaunākajām paaudzēm.

Lūk, populārākie mīti ar kuriem padomju laikos biedēja bērnus.

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