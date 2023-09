“Nekas nevar salauzt Baltijas vienotību!” Edgars Rinkēvičs un Lietuvas prezidents apmainās laipnībām par gaidāmo basketbola spēli

Latvijas prezidents tērzēšanas platformā “X” publicējis jauku Lietuvas prezidentam Gitanam Nausēdam veltītu ierakstu, kas saistīts ar Latvijas un Lietuvas basketbola izlašu spēli, kas gaidāma sestdien.

E.Rinkēvičs raksta: “Cienījamais prezident Gitan Nausēda, lai kāds būtu mūsu basketbola komandu sestdienas spēles iznākums, mēs esam un būsim lieliski brāļi, draugi un kaimiņi.”

Arī Lietuvas prezidents nepaliek atbildi parādā un publicē atbildes ierakstu, kas veltīts Edgaram Rinkēvičam: “Godātais prezident, “braļuka” Edgar Rinkēvič , nekas nevar salauzt Baltijas vienotību! Sestdien tiks svinēts skaists basketbols, ko spēlēs brāļi un draugi. Nākamreiz mums vajadzētu tikties finālā!”

Dear President, braļukas @edgarsrinkevics, nothing can break Baltic unity! 🇱🇹🇱🇻

Saturday will be a celebration of a beautiful basketball played by brothers and friends.

Next time we should meet in the finals! https://t.co/0pu3hDeWqz

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) September 8, 2023