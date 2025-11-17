“Neprot gatavot? Pasīvā agresija? Nebaidieties būt godīgi!” Soctīklos aicina atklāt 3 kaitinošākās latviešu sieviešu īpašības 0
“Jautājums vīriešiem! Kas ir Top3 lietas, kas visvairāk nepatīk tieši LATVIEŠU sievietēs? Neprot gatavot? Nerealistiskas prasības? 0 hobiju? Pasīvā agresija? Smaržas? Nebaidieties būt godīgi!” Šāds aicinājums uz atklātību ievietots socvietnē Threads.
Kā jau sagaidāms, komentāru zem tā ir daudz un dažādi, bet, kas interesanti, lielākoties tie ir ļoti delikāti.
Visjaukākais no tiem ir šāds: “Nekā tāda nav. Patiešām. Neko foršāku par latviešu sievietēm Dievs nav izdomājis. Bet nu svarīgi, lai viņas ir Latvijā (Tā, slēdzu arā mobilos datus, jo lidojošie akmeņi manā virzienā notēmēti.)”
Tāpat ir arī loģiski prātuļojumi: “Nepareizā sieviete nekad neapmierinās vīrieti, un nepareizais vīrietis nekad nebūs pietiekams sievietei! Šeit uz abiem jautājumiem atbilde ir viena… Ja attiecības veido divi cilvēki, tad abiem ir jāpiestrādā pie tā, lai abi justos laimīgi! Un tad nav nereālas prasības, nav kautrīgums un skopums, viss smaržo un “garšo” labi…”
Cits tomēr atklāj savas sajūtas: “1. Bieži vien ir TAS skatiens (nenāc man klāt!) = natural resting bitch face. 2. Daudzas uzskata, ka vīrietim vienmēr jāsper pirmais solis, bet es esmu tik naivs, ka es pat bieži nolasīt nespēju, ka tiek sūtīti kaut kādi kosmiski signāli. 3. Trūkst individualitātes un unikalitātes. Dārgās dāmas. Šis nav par visām. Man ir gadījies dažāds burbulis. Es te vairāk par saviem novērojumiem publiskajā telpā. Lūdzu neapēdiet mani bez sāls.”
“Nav nekā slikta. Ja ir jāvispārina – spējīgas, skaistas, daudz lasa, pašattīstās. Ir ar hobijiem un ļoti izteiktu darba ētiku, kā arī neaizraujas ar ārišķībām. Tā kā, latviešu džekiem ir palaimējies gan ar skaistu valsti, gan ar labākajām sievietēm…”
Vēl kāds komentētājs ir drosmīgs un pasaka, ko domā: “Patīk daudz dzert un pīpēt. Vulgāri runā,
nekopj sevi. Pārāk dzīvo IG un FB dzīvē, vajag visu laiku publicēt bildes, lai visi zina kā iet. Duck lips. Nemāk gatavot. Visu laiku grib, lai citi vīrieši pievērš uzmanību – BIG RED FLAG.”