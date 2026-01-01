11.novembra krastmalā notiek Latvijas proklamēšanas 105.gadadienai veltīta Latvijas un tās sabiedroto bruņoto spēku, Iekšlietu ministrijas pakļautības iestāžu un Jaunsardzes vienību militārā parāde, 18.11.2023
11.novembra krastmalā notiek Latvijas proklamēšanas 105.gadadienai veltīta Latvijas un tās sabiedroto bruņoto spēku, Iekšlietu ministrijas pakļautības iestāžu un Jaunsardzes vienību militārā parāde, 18.11.2023
Foto: Edijs Pālens/LETA

LETA
19:47, 1. janvāris 2026
Ziņas Latvijā

Ar šo gadu stājas spēkā grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, kas paredz lielākas piemaksas diplomātiem un karavīriem riska zonās.

Izmaiņas paredz lielāku piemaksu tām diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), kā arī karavīriem, kurus dienesta vietā apdraud karadarbības, vardarbības, nemieru vai dabas katastrofu risks, kā arī pilnveidotu regulējumu, kas paredz ceļa izdevumu kompensēšanas nosacījumus amatpersonām, kuri pilda dienesta (darba) pienākumus ārvalstīs.

Tāpat grozījumi paredz atlaišanas pabalstu izpilddirektoriem, atstājot tiem amatu sakarā ar pilnvaru termiņa izbeigšanos.

Grozījumu mērķis ir precizēt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma normas, lai novērstu dažādības normas piemērošanā ārstniecības personu darba samaksas noteikšanai un stiprinātu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) pamatfunkciju veikšanu un gatavību neatliekamām un ārkārtas krīzes situācijām.

Ar izmaiņām pilnveidots regulējums, kas nosaka militārajiem darbiniekiem un karavīriem pienākošos atlīdzību un tās piešķiršanas nosacījumus.

Kā pausts grozījumu anotācijā, tie nepieciešami, lai nodrošinātu tiesisko skaidrību saistībā ar Valsts ieņēmumu dienesta reorganizāciju un Nodokļu un muitas policijas izveidi ar 2026. gada 1. janvāri.

No likuma tiek izslēgts regulējums, kas paredz Eiropas Savienības politiku instrumentu vai pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto vai līdzfinansēto projektu īstenošanā iesaistītajām amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm iespēju saņemt samaksu par virsstundu darbu, ja samaksu veic no šo projektu īstenošanai piešķirtajiem finanšu līdzekļiem.

Izmaiņas paplašina saglabājamos atlīdzības veidus tiesībaizsardzības iestādes amatpersonai, kura izglītību iegūst, pārtraucot amata pienākumu izpildi. Tāpat tas noteiktu, ka turpmāk tiek apdrošināta NMPD darbinieku, kuri ir iesaistīti neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā, veselība.

Veselības ministrijā aģentūru LETA informēja, ka jautājums par NMPD darbinieku veselības apdrošināšanu iepriekš ticis vairākkārtīgi vērtēts. Līdz ar likuma grozījumu apstiprināšanu NMPD būs pienākums apdrošināt šo darbinieku veselību, ņemot vērā reālo dzīvības vai veselības apdraudējumu, ar ko viņi saskaras darba pienākumu izpildes laikā.

NMPD darbinieku veselības apdrošināšanai valsts piešķīrusi 2,1 miljonu eiro (ik gadu).

