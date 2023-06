Ilustratīvs foto

Nestāvi Rīgas lielajos sastrēgumos – brauc ar elektrisko skrejriteni!







Sastrēgumi Rīgas ielās arvien vairāk pilsētas iedzīvotājiem liek meklēt ātrākus un ērtākus pārvietošanās risinājumus. Viena no šādā alternatīvām, kas sniedz iespēju galamērķī nokļūt savlaicīgi un ērti, ir elektriskie skrejriteņi. Tie ir mūsdienīgs, parocīgs, ekonomisks un videi draudzīgs pārvietošanās veids, kas lietotājiem sniedz iespēju izvairīties no auto sastrēgumiem.

Priekšrocības, ko sniedz elektriskie skrejriteņi

Ērta un ātra pārvietošanās

Izmantojot elektrisko skrejriteni, galamērķī iespējams nokļūt ātri un ērti. Nav nepieciešams braukt ar piepildītu sabiedrisko transportu vai kavēties lielā auto sastrēgumā. Ar elektrisko skrejriteni galamērķī iespējams nokļūt laikus, baudīt brīvības sajūtu un svaigo gaisu.

Ar vienu elektriskā skrejriteņa uzlādi iespējams nobraukt pat vairākus desmitus kilometru, līdz ar to tas ir salīdzinoši ekonomisks pārvietošanās līdzeklis. Turklāt tā uzlādi iespējams veikt mājas apstākļos.

Kas jāņem vērā, izvēloties elektroskūteri

Elektriskie skrejriteņi ir praktisks un efektīvs pārvietošanās līdzeklis, kas uz Rīgas ielām redzams arvien biežāk. Taču, kas jāņem vērā, izvēloties elektroskūteri?

Jauda un braukšanas distance. Elektriskie skrejriteni atšķiras ar to jaudu un braukšanas distanci. Jauda nosaka, cik ātri skrejritenis var pārvietoties, un braukšanas distance norāda, kādu attālumu varat nobraukt pirms baterijas izlādējas. Ja vēlaties, lai ar elektroskūteri varētu nobraukt lielāka attāluma distances, ir jāizvēlas skūteris ar lielāku baterijas jaudu. Elektroskūteri ar jaudu līdz 250 W būs piemērotāki mierīgākiem braucējiem, taču transportlīdzekļi ar jaudu, kas lielāka par 250 W būs atbilstoša izvēle ātruma cienītājiem.

Svars un izmērs. Ja elektrisko skrejriteni plānots regulāri pārvietot, piemēram, ņemot līdzi tālākos izbraucienos ar auto, ir vērts pievērst uzmanību tā svaram un iespējai to salocīt, lai pārvietošanas būtu vieglāka. Tāpat šo aspektu ieteicams ņemt vērā, ja skrejriteni plānojat uzglabāt dzīvoklī, taču nevēlaties, lai tas aizņemtu daudz vietas.

Kvalitāte. Svarīgi pievērst uzmanību tam, lai elektriskais skrejritenis ne tikai labi izskatītos, bet arī garantētu drošu pārvietošanos. Izvēloties piemērotāko risinājumu, jāņem vērā elektriskā skrejriteņa bremžu un amortizatoru, riteņu un citu detaļu kvalitāte.

Vērtīgi ieteikumi drošai braukšanai

Elektriskais skrejritenis ir teicams pārvietošanās līdzeklis, taču, ar to pārvietojoties, svarīgi neaizmirst par savu un citu satiksmes dalībnieku drošību. Pirms dodieties ceļā pārbaudiet, vai elektroskūtera riepās ir pietiekams daudzums gaisa. Tāpat pārbaudiet bremzes. Izmantojiet ķiveri, lai negaidītu situāciju gadījumā, pasargātu sevi no smagām traumām. Centieties izvairīties no bedrēm un nelīdzena reljefa. Pievērsiet īpašu uzmanību gājējiem, autovadītājiem un citiem satiksmes dalībniekiem. Ievērojiet ceļu satiksmes noteikumus un atcerieties, ka elektriskais skrejritenis ir paredzēts, lai ar to vienlaicīgi pārvietotos tikai viena persona.

