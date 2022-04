Ilustratīvs attēls Foto: Photowind/Shutterstock

Netradicionālie AAL un mēslošanas līdzekļi dārzeņu audzēšanā Ieteikt







Mārīte Gailīte, “Agro Tops”, AS “Latvijas Mediji”

Efektīvo augu aizsardzības līdzekļu (AAL) klāsts samazinās ar katru gadu, bet jaunie to vietā tikpat kā nenāk. Savukārt slimību ierosinātāju un kaitēkļu mazāk nekļūst, ik pa laikam uzrodas jauni vīrusi un baktērijas. Pēdējos gados vairākas firmas, tostarp lielie ķīmijas koncerni, ir pievērsušies alternatīvo līdzekļu radīšanai un izplatīšanai, tie ienāk arī Latvijas tirgū. Minēto līdzekļu vidū ir gan mikrobioloģiskie augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļi, gan arī biostimulatori jeb veicinātāji. Tie labi iederas integrētajā audzēšanā, daļa no tiem atbilst arī bioloģiskās lauksaimniecības nosacījumiem.

Jaunumi normatīvajos aktos

Jāņem vērā, ka ar 2022. gada 1. janvāri stājas spēkā jauna Eiropas Parlamenta un Padomes regula nr. 848/2018 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu. Līdz šim bioloģiskie audzētāji drīkstēja lietot mikrobioloģiskos līdzekļus tikai kā AAL. Saskaņā ar jaunā regulējuma II pielikumu bioloģiskajā ražošanā drīkst izmantot mikroorganismu preparātus, lai uzlabotu augsnes vispārējo stāvokli vai barības vielu pieejamību augsnē vai kultūraugos (1.9.6.); komposta aktivizēšanai drīkst izmantot attiecīgus uz augu bāzes izgatavotus preparātus un mikroorganismu preparātus (1.9.7.).

Saskaņā ar MK noteikumu nr. 506 Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi grozījumiem turpmāk mēslošanas līdzekļi un substrāti sarakstā Atļauts lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā tiks iekļauti uz pieciem gadiem no lēmuma pieņemšanas dienas un tos varēs izmantot bioloģiskajā ražošanā.

Tā sauktie biostimulatori jeb veicinātāji vēl joprojām netiek reglamentēti, tāpēc ražotāji bieži prezentē savus produktus tieši kā veicinātājus.

Silīciju saturoši līdzekļi

Kaut gan silīcijs neskaitās augu barības elements, praksē ir novērots, ka silīciju saturošie mēslošanas līdzekļi nostiprina augu un tik tiešām veicina tā pretošanās spējas infekcijām, tostarp īstajai miltrasai. Holandē laboratorijā NovaCropControl veiktās lapu sulas analīzes liecina, ka, lietojot silīciju saturošus līdzekļus, auga sulā palielinās ne tikai paša silīcija, bet arī barības elementu, tostarp mikroelementu, daudzums. Silīcijs aktivizē vielmaiņas procesus augā, tādējādi uzlabojas barības elementu uzņemšana. Tātad, lietojot šo līdzekli, ir iespējams samazināt citu mēslošanas līdzekļu lietošanu. Tas ir svarīgs aspekts, ņemot vērā minerālmēslu cenas.

Nīderlandes stādaudzētavā Beekenkamp Plants silīcija līdzekli ir izmēģinājuši kāpostu dēstu audzēšanā un secinājuši, ka, pateicoties tā lietošanai, augos palielinājās sausnas daudzums, tātad tie bija mazāk sala jutīgi. Tāpat dēstiem bija lielāka un spēcīgāka sakņu sistēma, tumšākas lapas, tie mazāk cieta no neīstās miltrasas.

* Argicin Plus. EK mēslošanas līdzeklis, kas satur 15% N karbamīda formā, kā arī salicilskābi, silīciju (ortosilīcija skābes formā) un koloidālo sudrabu. Tas ir lapu mēslojums, kas papildus veicina paša auga aizsargspējas. Jau labi sen ir zināms, ka stresa apstākļos augi, lai aizsargātos, sintezē hormonu – salicilskābi. Ja šādos apstākļos salicilskābe tiek pievadīta papildus, augs var ietaupīt enerģiju un resursus un veiksmīgāk pārvarēt stresu, ko izraisa gan abiotiskie faktori – sausums, aukstums vai karstums, pārmērīga saules radiācija, mehāniskie bojājumi u. tml. –, gan arī kaitēkļu un patogēnu bojājumi. Šo līdzekli lieto vismaz 1 l/ha 0,2% koncentrācijā (200 ml uz 100 l ūdens). Ilgstoši nelabvēlīgos apstākļos, piemēram, sausumā un karstumā, apstrādes atkārto ik pēc 7 dienām, jo hormona koncentrācija augā samērā strauji pazeminās. Šis līdzeklis ir noderīgs, lai palīdzētu augiem atgūties pēc krusas, jo mazina etilēna izdalīšanos no brūcēm un paātrina auga atkopšanos.

* SalicylPure un Argentum. Tie ir tipiski veicinātāji, jo nesatur augu barības elementus un nav arī AAL, jo neiedarbojas tieši uz slimību ierosinātājiem. Salicilskābe tiek iegūta no vītolu mizām, tas ir ekoloģiski tīrs produkts (Nīderlandē SalicylPure ir reģistrēts lietošanai arī bioloģiskajā lauksaimniecībā). Kā jau teikts, salicilskābe palīdz augam pārvarēt stresu, tostarp infekciju radīto. Ir novērota šā līdzekļa efektivitāte apstākļos, kad augi cieš no īstās vai neīstās miltrasas, fuzariozes (Fusarium spp.), sausplankumainības (Alternaria), rūsām, dažiem vīrusiem, kā arī kaitēkļiem – tīklērcēm, laputīm, baltblusiņām. Šie līdzekļi ir paredzēti lietošanai ar laistīšanu, pievienojot katru no tiem barības šķīdumam 1 l/ha nedēļā.

Ja augi jau cieš no infekcijām vai kaitēkļiem, šos līdzekļus lieto sākumā trīs nedēļas pēc kārtas ar laistīšanu, vēlāk var arī ar smidzināšanu – 1 l/ha salicilskābes nedēļā un sudrabu 200 ml/ha nedēļā. Jā, salīdzinājumā ar fungicīdiem sanāk dārgāk, tāpēc siltumnīcās var atmaksāties ātrāk nekā atklātā laukā.

Salicilskābi nedrīkst lietot kopā ar ūdeņraža peroksīdu arī tad, ja tas jau iepriekš tika pievienots ūdenim. Barības šķīduma koncentrāta, kam tiek pievienota salicilskābe (vienalga, vai tā ir A vai B tvertne), pH jābūt virs 4,5. Ārzemēs veiktos izmēģinājumos ir pierādīts, ka šie līdzekļi ir efektīvi apstākļos, kad gurķi cieš no gurķu mozaīkas vīrusa (CMV). Par citiem vīrusiem pašlaik datu nav, bet, ņemot vērā, ka pret vīrusiem mums pašlaik nav cita līdzekļa kā vien vājpiens vai sausais piens, šim produktam ir vērts piešķirt uzmanību.

Hitozānu saturošie līdzekļi

Tie arī ir tipiski biostimulatori, jo neiedarbojas uz patogēniem un kaitēkļiem, bet veicina paša auga pretošanās spējas. Pasaules tirgū tie parādījās nesen, lielākoties šos līdzekļus ražo no austeru gliemežvākiem. Šogad vienu no tiem piedāvā arī Latvijā.

* Kytos. Hitozāna hidrohlorīds aktivizē aizsardzības mehānismus augos, veidojot fitoaleksīnus, hitināzi un glikanāzes, kas novērš patogēno sēnīšu (Verticillium, Fusarium, pelējums, miltrasa, Botrytis, Sclerotinia, fitoftora, antraknozes u. c.) iekļūšanu augos, kā arī bloķē tādu baktēriju kā Xanthomonas un Pseudomonas darbību. Tās ir kaitīgas kultūr­augiem un ļoti bieži ir sastopamas kāpost­augos, bet ne tikai. Šis līdzeklis ir piemērots lietošanai arī bioloģiskajā lauksaimniecībā. Dārzeņos to lieto 200–400 g/ha, ogulājos – 200–600 g/ha 4–8 reizes sezonā. Darba šķidruma pH jābūt zem 6, optimāli – 5,5.

* Lalstim OSMO. Salīdzinoši jauns līdzeklis, vēl nesen zināms kā Greenstim. Satur glicīna betaīnu – cukurbiešu pārstrādes gaitā izdalītu amīnskābi. Šī viela palielina sāļu koncentrāciju augu šūnās, tādējādi veicinot to izturību stresa apstākļos.

Latvijā šo līdzekli lieto jau dažus gadus, un ir novērots, ka tas palīdz augiem pārvarēt salnas, kā arī uzlabo kalcija nonākšanu augā, piemēram, mazina sausās galotnes puves rašanos tomātiem. Ir svarīgi lietot šo līdzekli profilaktiski, apsmidzinot augus vismaz 24 stundas pirms gaidāmās salnas 2–4 kg/ha (ūdens patēriņš 250–1000 l/ha atkarībā no augu lieluma). Virsmas aktīvās vielas pievienošana paaugstina līdzekļa efektivitāti.

Līdzeklis ir sevišķi noderīgs dēstu audzēšanas laikā siltumnīcās pavasarī, kad naktis ir aukstas, bet dienas mēdz būt visai karstas. Šādos apstākļos to lieto ik pēc 2–3 nedēļām.

Mikrobioloģiskie līdzekļi

* Trianum-P. Mikrobioloģiskais AAL satur Latvijā plaši zināmas sēnes Trichoderma harzianum T-22 sporas (10 g/kg, 1 x 109 k.v.v./g). Paredzēts slimību ierobežošanai, audzējot vairāku sugu augus, tostarp dārzeņus segtās platībās. Lietojot Trianum-P profilaktiski, augi tiks pasargāti no slimībām, ko izraisa augsnes sēnes, piemēram, Pythium spp, Fusarium spp., Scelrotinia spp un Rhizotonia spp. Šis produkts uzlabo barības vielu uzņemšanu un veicina auga noturību, ko var būt novājinājusi nepietiekama mēslošana, laistīšana un klimata apstākļi. Nonākot augsnē vai substrātā, sporas dīgst, un micēlijs kolonizē auga saknes. Micēlijs apspiež augsnes patogēnu attīstību, jo konkurē ar tiem vietas un barības vielu patēriņa ziņā. Tāpat sēne parazitē uz patogēniem un veicina auga noturības mehānismu. Sēne darbojas 10–34 oC temperatūras diapazonā ar pH līmeni 4–8,5.

Trianum P jālieto profilaktiski, pirms augus inficējuši slimību ierosinātāji. Labāku rezultātu iegūšanai jālieto, sākot ar augu dēstu audzēšanu. Dārzeņu audzēšanā lieto, aplaistot substrātu pirms dēstu audzēšanas vai pārstādīšanas, kā arī ar pilienlaistīšanu audzēšanas periodā. Devas variē atkarībā no kultūrauga un lietošanas paņēmiena.

* NutriBio N. Mikrobioloģiskais mēslojums, kura sastāva pamatā ir sēne Azotobacter spp. un citi atmosfēras slāpekli saistošie mikroorganismi. Tas nesatur cilvēku veselībai bīstamos organismus. Līdzeklis ir sevišķi noderīgs lietošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, jo uzlabo augu apgādi ar slāpekli. Tāpat pētījumos ir pierādīts, ka līdzekļa sastāvā esošie mikroorganismi uzlabo augu apgādi ar dzelzi un sintezē augšanas hormonus – auksīnus.

NutriBio N var lietot kā mēslojumu visiem kultūraugiem pēc to sadīgšanas vai pēc pārstādīšanas, piemēram, kviešiem, kukurūzai, saulespuķēm, tomātiem un citiem dārzeņiem. Ieteicamā deva ir 50 g/ha. Tiesa, rodas jautājums, kā lai tik mazu devu vienmērīgi iestrādā augsnē? Viens no risinājumiem varētu būt lauka virsmas apsmidzināšana ar vismaz 200 l (labāk 400 l) darba šķidruma un tūlītēja iestrāde (ar frēzi vai kultivatoru) vismaz augsnes virskārtā. Ir svarīgi veikt šo darbu apmākušā laikā vai vakarā, kad mikroorganismus neapdraud saules ultravioletie stari. Augsnes temperatūrai jābūt vismaz 10 oC, darba šķidruma pH – 5,5–6,5.

Līdzekļa efektivitātes palielināšanai to var jaukt ar jūras aļģu ekstraktiem vai amīnskābi saturošiem produktiem. To nedrīkst jaukt kopā ar varu saturošiem līdzekļiem, biocīdiem, baktericīdiem vai fosforskābi, bet tas ir savienojams ar lielāko daļu lapu mēslojumu un augu aizsardzības līdzekļu.

Lietojot šo līdzekli integrētajā audzēšanā, minerālā slāpekļa deva jāsamazina. Ražotājs iesaka samazināt N devu par 25%, bet praksē tas varētu būt atkarīgs no konkrētiem apstākļiem un kultūraugiem.

* DiPel DF. Zarnu iedarbības insekticīds satur baktēriju Bacillus thuringiensis var. kurstaki ABTS-351. Atļauts lietošanai gan integrētajās, gan bioloģiskajās saimniecībās. Paredzēts tauriņu (Lepidoptera) kāpuru ierobežošanai. Efektīvs tikai tad, ja kāpuri to apēd. Vislabākais efekts tiks sasniegts, veicot apstrādi ar DiPel DF agrās kāpuru attīstības stadijās, kad tie aktīvi barojas, siltā (vismaz 15 oC) laika periodā. Vēlams apsmidzināt augus pievakarē vai mākoņainā laikā, vēlamais bezlietus periods – vismaz 6 stundas. Ir svarīgi, lai apstrādes laikā augi tiktu pilnībā noklāti ar darba šķidrumu. Pūcīšu sekmīgai ierobežošanai apstrāde veicama pirms kāpuru iekļūšanas augos vai augsnē, un jālieto deva 1 kg/ha. Apstrādājot kultūraugus ar izteiktu vaska kārtu (piemēram, kāpostus), darba šķidrumam ieteicams pievienot bezjonu vai silkonveida virsmas aktīvo vielu, lai darba šķidrums labi pārklātu auga daļas un saglabātos uz kultūrauga lapām.

Insekticīdu nedrīkst lietot maisījumā ar fungicīdiem vai mēslošanas līdzekļiem, kas satur varu vai hloru. Ir reģistrēts kāpostaugu, salātu, spinātu, garšaugu, gurķu, tomātu un vairāku citu kultūraugu aizsardzībai. Lietošanas intervāls – 7 dienas, maksimālais apstrāžu skaits atkarībā no kultūrauga – 3–8 reizes sezonā.

* Mycostop. Baktēriju Streptomyces K61 saturošs līdzeklis profilaktiskai aizsardzībai pret augsnē un uz sēklām esošiem slimību ierosinātājiem: Fusarium sp., Alternaria sp., Phytophthora sp., Pythium sp., Rhizoctonia sp. Vislabāk iedarbojas, ja ar to apstrādā sēklas vai dēstus pirms pārstādīšanas, kā arī apstrādājot augsni vai substrātu pirms augu sējas vai izstādīšanas.

* Serenade Aso. Satur baktēriju Bacillus subtilis QST 713 (jeb siena nūjiņu), tiek izmantots kā pieskares iedarbības fungicīds dažādu augu slimību ierobežošanai ļoti plaša klāsta augu audzēšanā. Maksimālais lietošanas reižu skaits ir 5–9 atkarībā no kultūrauga; deva lielākajai daļai dārzeņu – 8 kg/ha. Protams, jālieto, stingri ievērojot norādes etiķetē. Līdzekļa izmantošana atbilst bioloģiskās lauksaimniecības nosacījumiem.

Jūras zāļu ekstrakti

* Kelpak. Latvijā jau vairāk nekā divdesmit gadu pazīstams jūras aļģu Eclonia maxima ekstrakts, kas satur augu hormonus – auksīnus un citokinīnus. To mijiedarbība veicina sakņu sistēmas un auga virszemes daļas attīstību, tādējādi pieaug arī dārzeņu raža. Tas ir pierādīts vairākos pētījumos, tostarp Latvijā. Lietojot šo līdzekli, ir svarīgi nepārsniegt marķējumā norādītās devas, kā arī jānodrošina augi ar papildu barības elementiem. Parasti Kelpak lieto sēklu pirmssējas apstrādei, lai veicinātu lauka dīdzību, kā arī pirms dēstu izstādīšanas, lai mazinātu stresu.

Šo līdzekli var lietot, gan mērcējot augu saknes, gan izsmidzinot uz lapām. Pateicoties spēcīgām saknēm, augi efektīvāk uzņem barības elementus un labāk pretojas augsnē mītošiem patogēniem un kaitēkļiem.

* Seasum Max. Relatīvi jauns jūras aļģu Ascophyllum nodosum produkts. Satur arī kāliju (7,2–8,8% K2O). Ekstrakta sastāvā ir vairākas bioloģiski aktīvās vielas: mannīts, fukoidāns, laminarīns, algīnskābes, vitamīni un aminoskābes.

Līdzekli iesaka lietot agrīnās auga augšanas stadijās, jo tas uzlabo fizioloģiskus procesus atkarībā no audzējamā kultūrauga sugas. Lieto ar laistīšanu vai izsmidzinot uz lapām. Deva: 1–2 l/ha 2–4 reizes sezonā; koncentrācija – 100–200 ml/100 l ūdens.