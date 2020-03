Publicitātes foto

Daiļā dzimuma pārstāvēm, nēsājot kontaktlēcas, nereti nākas sastapties ar dažādiem izaicinājumiem, piemēram, kosmētikas lietošanu un citiem aspektiem, kas var radīt bažas par lēcu lietošanas drošību. Šajā rakstā palūkosimies uz to, kas dāmām būtu jāzina, lai lēcu nēsāšana neradītu problēmas.

Kontaktlēcu veidi

Mūsdienās ražotāji piedāvā virkni dažādu lēcu acīm, kuras lietotāji var izvēlēties atbilstoši savam redzes stāvoklim, dzīvesveidam un gaumei. Piemēram, ir pieejamas multifokālās kontaktlēcas, kas ļauj aizstāt bifokālās vai progresīvās brilles, nodrošinot skaidru redzi gan tuvumā, gan tālumā. Tāpat ir iespējams iegādāties arī toriskās lēcas astigmātisma koriģēšanai.

Atšķiras arī kontaktlēcu nēsāšanas ilgumi. Mūsdienās kontaktlēcas internetā un optikas salonos pieejamas nēsāšanai gan vienai dienai, gan divām nedēļām, mēnesim, trim un pat sešiem mēnešiem. Viens no ērtākajiem šo medicīnas preču iegādes veidiem ir pirkt lēcas internetā, ko daudzi lietotāji arī izmanto. Piemēram, kontaktlēcas interneta veikalā Manaslecas.lv pieejamas ļoti plašā klāstā, turklāt lēcu cena ir draudzīga un bieži pieejamas dažādas atlaides.

Kontaktlēcas sievietēm

Viens no svarīgākajiem jautājumiem, par kuru dāmas uztraucas, sākot lietot lēcas, ir dekoratīvās kosmētikas lietošana. Der zināt, ka kosmētikas lietošana ir atļauta, taču to vēlams darīt ar piesardzību. Lēcas acīs jāievieto pirms tiek uzklāts meikaps. Savukārt vakarā kontaktlēcas vispirms jāizņem un pēc tam var notīrīt kosmētiku. Tāpat vajadzētu izvairīties no birstošu acu ēnu un pūdera lietošanas, kā arī zīmuļa un lainera uzklāšanas tuvu acs iekšējai malai. Arī, pieaudzējot skropstas, lēcas uz procedūras laiku būs jāizņem, kā arī uzreiz pēc skropstu pieaudzēšanas vai laminēšanas pirmo diennakti ieteicams pāriet uz brillēm.

Kad smidzini matos laku vai citus līdzekļus, kā arī, lieto smaržas, vienmēr aizver acis, lai izvairītos no produktu nonākšanas acīs vai lieto šos līdzekļus pirms lēcu ielikšanas acīs.

Kas attiecas uz kontaktlēcu lietošanu mitrā vidē, tās vienmēr jāizņem, ja ej dušā, pirtī, vannā, peldies baseinā vai citās atklātās ūdenstilpnēs.

Tāpat atceries, ka, lietojot lēcas, jāievēro piesardzība un jārūpējas par higiēnu. Lēcas jāuzglabā tikai tām paredzētā konteinerā, īpašā lēcu šķīdumā.