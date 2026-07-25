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Šie ikdienas produkti var palīdzēt cīņā ar augstu asinsspiedienu – ārsti nosauc 11 labākos 0

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Veselam.lv
19:14, 25. jūlijs 2026
Veselam Uzturs

Lai uzturētu asinsspiedienu veselīgā līmenī, uzturā ieteicams iekļaut sirdij draudzīgus produktus.

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Paaugstināts asinsspiediens ir tieši saistīts ar lielāku priekšlaicīgas nāves risku. Tāpēc cilvēkiem, kuriem ir nosliece uz šo problēmu, īpaši svarīgi rūpīgāk sekot līdzi savai veselībai. Daudzi vēlētos zināt, vai pastāv kāds produkts, kas ātri pazemina asinsspiedienu. Diemžēl tāda brīnumaina produkta nav, un uzturs nevar pilnībā aizstāt medikamentus. Tomēr izmaiņas ēdienkartē joprojām ir ļoti nozīmīgas sirds veselības saglabāšanai.

Kādi produkti palīdz pazemināt asinsspiedienu sievietēm un vīriešiem?

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Žurnāls “Prevention”, atsaucoties uz sertificētiem uztura speciālistiem un kardiologiem, publicējis sirdij veselīgāko produktu sarakstu. Eksperti uzsver, ka uzturam ir ļoti svarīga loma asinsspiediena kontrolē. Piemēram, sāls to var ātri paaugstināt, savukārt augļi un dārzeņi – palīdzēt samazināt.

Hipertensijas gadījumā uzturā ieteicams iekļaut produktus, kas bagāti ar:

-kāliju;
-kalciju;
-magniju;
-šķiedrvielām;
-olbaltumvielām.

Augļi, dārzeņi un piena produkti ar zemu tauku saturu ir vieni no produktiem, kas var palīdzēt kontrolēt asinsspiedienu. Eksperti izcēluši 11 īpaši ieteicamus produktus, kuru regulāra lietošana var uzlabot asinsspiediena rādītājus aptuveni trīs mēnešu laikā.

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