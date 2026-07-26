Vladimirs Putins
Vladimirs Putins
Foto. Scanpix/LETA/AP Photo/Pavel Bednyakov

Vai Putinam Eiropā jauns Trojas zirgs? Vecais kontinents ir satraukts 0

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LA.LV
21:53, 26. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Kad šā gada aprīlī Eiropa atbrīvojās no Viktora Orbāna, kuru dēvēja par Krievijas Trojas zirgu, šampanieša glāzes Briselē tika cilātas tikai nedēļu. Jau pavisam drīz, tikai aptuveni 700 kilometru attālumā, Eiropā triumfēja cits politiķis, kurš pazīstams ar prorietumnieciskajai līnijai pretējiem, Krievijai labvēlīgiem izteikumiem.

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Tajā dienā centriski kreisais populists Rumens Radevs nodrošināja absolūtu vairākumu Bulgārijas parlamentā. Tā noslēdzās piecus gadus ilga politiskā krīze, kuras laikā valsts tā arī nespēja izveidot stabilu valdību.

Eiropas galvaspilsētās šī ziņa tika uzņemta ar piesardzīgu satraukumu. R. Radevs jau bija zināms kā prorussisks politiķis, tāpēc Rietumu mediji bijušo Bulgārijas prezidentu drīz vien nodēvēja par jauno Krievijas Trojas zirgu Eiropā.

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Pirmie R. Radeva valdības soļi šīs bažas tikai pastiprināja. Bulgārija iebilda pret sankcijām Krievijas pareizticīgās baznīcas patriarham Kirilam un bijušajam “Lukoil” prezidentam Vagitаm Alekperovam, bet drīz pēc tam izstājās no “Gribētāju koalīcijas”.

R. Radevs ir ass kritiķis gan atbalstam Ukrainai, gan ekonomiskajām sankcijām pret Krieviju. Viņš pauž, ka karam būtu jābeidzas diplomātijas ceļā, nevis ar turpmāku militārā konflikta eskalāciju un kaitējumu Eiropas ekonomikai.

Pirmajā acu uzmetienā R. Radeva ārpolitika patiešām atgādina V. Orbāna metodes, bet Bulgārijas premjera izteikumi par “miermīlīgu konflikta atrisinājumu” skan gandrīz identiski.

Tomēr, lai gan šie piemēri pirmajā brīdī varētu likt secināt, ka “Eiropai ir jauns V. Orbāns”, situācija ir sarežģītāka.

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