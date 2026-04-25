Nosaukta sliktākā apģērba krāsa, ko izvēlēties, dodoties ceļojumā – iemesls tam jūs varētu pārsteigt
Gatavojoties ceļojumam, lielākā daļa cilvēku domā par biļetēm, dokumentiem un mantu sarakstu, taču apģērba izvēle nereti tiek atstāta otrajā plānā. Tomēr tieši tas var būtiski ietekmēt mūsu pašsajūtu ceļojot. Izrādās, ka viena no biežākajām kļūdām, ko pieļauj tūristi, ir nepareiza apģērbu krāsas izvēle.
Par to savā pieredzē dalījusies ceļotāja Lorēna Tana, kura publicējusi video sociālajā tīklā “TikTok”. Viņa nolēma parādīt, cik patiesībā netīras var būt lidmašīnas sēdvietas, un rezultāts pārsteidzis daudzus skatītājus.
Balts apģērbs var sagādāt nepatīkamus pārsteigumus
Savā video Lorēna vairākas reizes noslaucīja lidmašīnas sēdekli ar salvetēm, un katra no tām palika tumša no netīrumiem. Pēc šī eksperimenta viņa atzina, ka pati bija ģērbusies baltos šortos un vairs nekad šādu izvēli neatkārtotu.
Balts apģērbs ceļojumos izrādās viens no nepraktiskākajiem variantiem. Uz tā uzreiz redzami visi putekļi, traipi un sēdvietu atstātās pēdas. Tas, kas uz tumša apģērba paliek nepamanīts, uz balta var sabojāt visu izskatu jau pirmajās stundās.
Ceļojuma laikā cilvēks pastāvīgi saskaras ar dažādām virsmām, kas vizuāli var šķist tīras, taču patiesībā tādas nav. Tāpēc risks nosmērēt apģērbu ir daudz lielāks.
Kāpēc arī šorti nav labākā izvēle
Video tika pievērsta uzmanība ne tikai krāsai, bet arī apģērba veidam. Šorti ceļojuma laikā var izrādīties ne tik laba izvēle, īpaši, ja priekšā ir garāks brauciens.
Atklāta āda nozīmē tiešu kontaktu ar sēdekli, kas ne vienmēr ir pietiekami tīrs. Tas rada ne tikai diskomfortu, bet arī higiēnas riskus. Turklāt lidmašīnās, autobusos un vilcienos bieži vien ir vēss, pat ja ārā ir silts laiks.
Rezultātā šorti var izskatīties stilīgi, taču praktiskā ziņā tie bieži vien rada vairāk neērtību nekā ieguvumu.
Kādu apģērbu labāk izvēlētie, dodoties ceļā
Eksperti un pieredzējuši ceļotāji iesaka izvēlēties tumšākus vai neitrālus toņus. Melns, pelēks, tumši zils, haki vai brūns ir daudz praktiskāki, jo uz tiem netīrumi ir mazāk pamanāmi.
Svarīga ir arī auduma izvēle. Labāk izvēlēties materiālus, kas neburzās un neizraisa diskomfortu ilgstošas sēdēšanas laikā.
Kas vēl jāņem vērā pirms došanās ceļā
Lai ceļojums būtu patīkams, ir vērts padomāt arī par praktiskām lietām. Noderēs rezerves apģērbs, mitrās salvetes un dezinfekcijas līdzeklis. Ja ceļš ir garš, šīs lietas var būt ļoti noderīgas.
