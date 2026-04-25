Ilustratīvs foto. Pexels.com

“Nebiju tādu pamanījusi!” Pircēji sajūsmā par jauno ābolu biezeņu garšu un kavējas bērnības atmiņās 0

18:00, 25. aprīlis 2026
Stāsti Pieredze

Latviešiem ir ne tikai laba humora izjūta, bet arī neizsakāmi laba gaume. Ik pa laikam soctīklos cilvēki dalās ar gardumiem, kas iekaro daudzu sirdis. Šoreiz uzmanības epicentrā nonākuši “Spilva” biezenīši.


Sociālo mediju platformā “Threads” Solvita ievietojusi fotogrāfiju, kurā redzama atvērta biezeņa burciņa. Sieviete raksta: “Pēc vakariņām… Jums garšo šie “Spilvas” biezeņi, man ļoti.”

Komentāru sadaļā cilvēki steidza dalīties ar savu pieredzi. Klinta komentāru sadaļā norāda, ka izskatās ļoti gardi, savukārt Linita attiecīgo garšiņu līdz šim nebija pamanījusi un ir gatava doties uz veikalu, lai to pamēģinātu.
Arī Anna piekrīt: “Ļoti garšīgs, man gan vislabāk patīk klasika, biezenis + saldais krējums, bet pārējās garšas ari ir izcilas!”

Iveta komentāru sadaļā raksta, ka nespēj atrauties, kamēr lielā burka nav iztukšota, bet Lidija piebilst: “O, jā. Es tikko tādu notiesāju. Tie ir super. Vēl ar persiku gabaliņiem ļoti garšīgi.”

Lūk, arī citas atsauksmes…

Produkts tirgū jau kādu laiku: iepriekš tika ieviestas pārmaiņas

Klasiskās “Spilva” biezeņu garšas jau iepriekš piedzīvoja pārmaiņas – tās tika piedāvātas jaunā iepakojumā.

Kā 2024. gadā informēja “Orkla Latvija”, biezeņi turpmāk būs pieejami mazākās, 300 gramu burciņās, kas ir ērtāk lietojamas ikdienā un viegli paņemamas līdzi.

Uzņēmumā skaidroja, ka pārmaiņas tika veiktas, ņemot vērā patērētāju pieprasījumu un tirgus tendences. Mazākais iepakojums ir ne tikai praktiskāks, bet arī pieejamāks pircējiem.

Tāpat tika atjaunots arī iepakojuma dizains, saglabājot zīmola atpazīstamību, vienlaikus piešķirot tam mūsdienīgāku izskatu.

Laura Bagātā, “Orkla Latvija” komunikācijas vadītāja, toreiz norādīja, ka biezeņu kategorija ilgstoši nebija mainījusies, tāpēc šis bijis loģisks solis tās attīstībā.

Viņa uzsvēra, ka, lai gan iepakojums un tilpums mainījies, garša palikusi nemainīga – tā pati, ko patērētāji iecienījuši gadu gaitā.

Mērķis bijis radīt produktu, kas ir ne tikai gards deserts, bet arī ērts un viegli lietojams ikdienā.

Jaunajā iepakojumā tika piedāvātas vairākas garšas, tostarp klasiskie varianti, kā arī biezeņi ar ogu un augļu piedevām, piemēram, ar mellenēm, persikiem un mango.

Biezenīši ir piemēroti ne tikai kā deserts, bet arī kā piedeva dažādiem ēdieniem – pankūkām, putrām, desertiem vai konditorejas izstrādājumiem. Tie piemēroti arī bērnu ēdienkartei, jo nesatur konservantus un mākslīgus aromātus.

Jaunie iepakojumi tirdzniecībā nonāca jau iepriekš un šobrīd ir pieejami visā Latvijā.

LA.LV Aptauja

Vai piekrītat, ka šie biezeņi ir "bīstami garšīgi"?

  • Jā, nevar apstāties
  • Garšo, bet bez pārspīlējuma
  • Nē, nekas īpašs
  • Neesmu mēģinājis/ usi


