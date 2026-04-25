"Nebiju tādu pamanījusi!" Pircēji sajūsmā par jauno ābolu biezeņu garšu un kavējas bērnības atmiņās
Latviešiem ir ne tikai laba humora izjūta, bet arī neizsakāmi laba gaume. Ik pa laikam soctīklos cilvēki dalās ar gardumiem, kas iekaro daudzu sirdis. Šoreiz uzmanības epicentrā nonākuši “Spilva” biezenīši.
Sociālo mediju platformā “Threads” Solvita ievietojusi fotogrāfiju, kurā redzama atvērta biezeņa burciņa. Sieviete raksta: “Pēc vakariņām… Jums garšo šie “Spilvas” biezeņi, man ļoti.”
Arī Anna piekrīt: “Ļoti garšīgs, man gan vislabāk patīk klasika, biezenis + saldais krējums, bet pārējās garšas ari ir izcilas!”
Lūk, arī citas atsauksmes…
Produkts tirgū jau kādu laiku: iepriekš tika ieviestas pārmaiņas
Klasiskās “Spilva” biezeņu garšas jau iepriekš piedzīvoja pārmaiņas – tās tika piedāvātas jaunā iepakojumā.
Kā 2024. gadā informēja “Orkla Latvija”, biezeņi turpmāk būs pieejami mazākās, 300 gramu burciņās, kas ir ērtāk lietojamas ikdienā un viegli paņemamas līdzi.
Tāpat tika atjaunots arī iepakojuma dizains, saglabājot zīmola atpazīstamību, vienlaikus piešķirot tam mūsdienīgāku izskatu.
Laura Bagātā, “Orkla Latvija” komunikācijas vadītāja, toreiz norādīja, ka biezeņu kategorija ilgstoši nebija mainījusies, tāpēc šis bijis loģisks solis tās attīstībā.
Viņa uzsvēra, ka, lai gan iepakojums un tilpums mainījies, garša palikusi nemainīga – tā pati, ko patērētāji iecienījuši gadu gaitā.
Jaunajā iepakojumā tika piedāvātas vairākas garšas, tostarp klasiskie varianti, kā arī biezeņi ar ogu un augļu piedevām, piemēram, ar mellenēm, persikiem un mango.
Biezenīši ir piemēroti ne tikai kā deserts, bet arī kā piedeva dažādiem ēdieniem – pankūkām, putrām, desertiem vai konditorejas izstrādājumiem. Tie piemēroti arī bērnu ēdienkartei, jo nesatur konservantus un mākslīgus aromātus.
Jaunie iepakojumi tirdzniecībā nonāca jau iepriekš un šobrīd ir pieejami visā Latvijā.
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!