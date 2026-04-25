FOTO. Melnā svītra Baltajā namā? Melānijai prognozē smagu posmu un pagātnes rēgu atgriešanos
Kamēr ASV pirmā lēdija Melānija Trampa gatavojas svinēt savu 56. dzimšanas dienu 26. aprīlī, sabiedrībā pazīstamā astroloģe Inbala Honigmana brīdina, ka šis laiks var iezīmēt sarežģītu posmu viņas un prezidenta Donalda Trampa attiecībās.
Melānija Trampa jau izsenis ir bijusi spekulāciju objekts – lielākoties tāpēc, ka viņa sabiedrībā parādās salīdzinoši reti. Tomēr pēdējo mēnešu laikā viņas iesaiste prezidenta gaitās ir kļuvusi pamanāmāka.
Aprīļa sākumā viņa pārsteidza pasauli ar negaidītu preses konferenci, kurā noliedza jebkādu saistību ar notiesāto pedofilu Džefriju Epstīnu, uzsverot, ka nav viņa upure un ka Epstīns nav bijis tas, kurš viņu iepazīstinājis ar Donaldu.
Kā vēstīts vietnē Mirror, klīniskā psiholoģe Dr. Treisija Kinga uzskata, ka Melānijas retā parādīšanās publiskos pasākumos ir apzināta stratēģija. Tas ierobežo viņas pakļaušanu publiskajai kritikai un politiskajam “cirka” procesam, padarot katru viņas uzstāšanos simboliski nozīmīgāku.
Pēc astroloģes Inbalas Honigmanas domām, Melānija ir “tipisks Vērsis” – lojāla, uzticama un luksusu mīloša personība. Viņas zvaigžņu kartē Vērša zīmē atrodas ne tikai Saule, bet arī Merkurs (komunikācija), Venera (mīlestība) un Saturns (disciplīna).
Tomēr tieši Veneras ietekme var izrādīties liktenīga. Astroloģe norāda uz gaidāmo Veneras retrogrādu 2026. gada rudenī. No 3. līdz 25. oktobrim: Venera atradīsies “slepenajā” Skorpiona zīmē. Šajā laikā Melānijai var nākties saskarties ar neērtu patiesību savā mīlas dzīvē.
Pagātnes ēnas: retrogrāda laikā pagātne mēdz atgriezties tagadnē, tāpēc mediju virsrakstos varētu atkal parādīties vēsturiski apvainojumi vai baumas par iespējamiem flirta gadījumiem Baltā nama gaiteņos.
Prognozes liecina, ka no 26. oktobra līdz 14. novembrim, Venerai turpinot ceļu caur Svaru zīmi, pirmā lēdija un viņas vīrs mēģinās “būvēt tiltus” un labot to, ko retrogrāds būs sagrāvis.
Lai gan šobrīd Melānija turpina aktīvi darboties pie tādām iniciatīvām kā audžuģimeņu aprūpes programma, zvaigžņu tulki iesaka sagatavoties emocionāli nemierīgam gada nogales posmam.