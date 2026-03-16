VIDEO. 70 gadus vecā Natālija 13 kilometrus stumj vīru ratiņkrēslā, lai izkļūtu no “nāves zonas” 0

21:00, 16. marts 2026
Sociālajos tīklos plašu uzmanību izpelnījies stāsts par 70 gadus veco Natāliju, kura izveda savu vīru no aktīvo kauju zonas, stumjot viņu ratiņkrēslā vairāk nekā desmit kilometru garā ceļā.

Abi devās prom no teritorijas, kur notika intensīvas apšaudes. Sieviete vīru ratiņkrēslā stūma aptuveni 13 kilometrus, līdz viņiem izdevās sasniegt Ukrainas aizstāvjus pie Kostjantinivkas piepilsētas.

Ceļš bijis īpaši bīstams – virs viņiem riņķojuši Krievijas droni, bet ceļmalās gulējuši cilvēku ķermeņi, kuri arī mēģinājuši izkļūt no kauju zonas, taču nav spējuši izglābties.

Neraugoties uz draudiem un nogurumu, sievietei izdevās nogādāt vīru drošībā pie Ukrainas karavīriem.

