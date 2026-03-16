Interneta ierobežošana Krievijā varētu būt pagrieziena punkts – iedzīvotāji pamatīgi nokaitināti
Krievijā pieaug antiputiniskais noskaņojums – Kremlis ir izvietojis bruņumašīnas Maskavas centrā. Interneta ierobežojumi Krievijā ir nokaitinājuši pat dažus Putinam lojālus krievus, un tas varētu izraisīt pieaugošu neapmierinātību gan ielās, gan frontē.
Mobilo un fiksēto tālruņu interneta atslēgšana Maskavā un visā valstī kļūst par politisku problēmu Kremlim. Pat Putina režīmam lojālie krievi to arvien vairāk uztver kā tiešu iejaukšanos ikdienas dzīvē, nevis pagaidu pasākumu.
Britu analītiskais žurnāls “UnHerd” raksta, ka spiediens uz komunikācijām, “Telegram” aizliegums un pieaugošais ekonomiskais kaitējums varētu pastiprināt antiputinisko noskaņojumu.
Saskaņā ar “UnHerd” sniegto informāciju Maskavas centrā mobilais internets bija gandrīz pilnībā slēgts, un dažas valstij draudzīgas tīmekļa vietnes nebija pieejamas aptuveni nedēļu.
Tikmēr Kremlis cenšas iedzīvotājus novirzīt no “Telegram” uz valdības kontrolēto, taču nepopulāro pakalpojumu “Max”.
Kremlis ilgi uzturēja ilūziju par normālu dzīvi metropolē kara laikā, taču tagad šī struktūra brūk acu priekšā. Tajā pašā laikā pieaug uzņēmumu zaudējumi – tiek lēsts, ka pirmajās piecās elektroenerģijas padeves pārtraukumu dienās tie varēja sasniegt līdz pat 63 miljoniem dolāru.
Neapmierinātība pieaug gan mājās, gan frontē. Dmitrija Peskova paziņojums, ka ierobežojumi paliks spēkā “tik ilgi, kamēr būs nepieciešami papildu pasākumi”, tikai vairoja sabiedrības neapmierinātību.
Atsevišķs risks Kremlim ir saistīts ar armiju. “Telegram” tiek plaši izmantota frontes līnijās, un pat kara atbalstītāji blogeri atzīst, ka uzbrukumi saziņai kaitē Krievijas militārajiem centieniem.
Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, Ziņojumapmaiņas lietotne “Telegram” Krievijā faktiski nedarbojas nedz mobilajos tālruņos, nedz datoros, un eksperti uzskata, ka sākusies tās pilnīga bloķēšana.
Sūdzību skaits vietnēs “Downdetector” un “sboi.rf” sāka strauji pieaugt vēl pagājušās nedēļas nogalē. Lietotāji ziņo, ka lietotne nedarbojas nekādā veidā. Tā neatveras, nav iespējams nosūtīt ziņojumus, kā arī netiek augšupielādētas fotogrāfijas un video.
Sūdzības pienāk no dažādiem Krievijas reģioniem, taču visvairāk no Maskavas, Sanktpēterburgas un Piemaskavas.
Saskaņā ar “sboi.rf” datiem, ko citē radiostacija “Komerssant FM”, sestdien par lietotnes darbības traucējumiem saņemtas gandrīz 6000 sūdzības, bet svētdien – 12 000.
Aptaujātie eksperti uzskata, ka Krievijā sākusies lietotnes “Telegram” bloķēšana.
Izdevuma “Kod Durova” žurnālists Vladislavs Voitenko norāda, ka pēdējās diennakts laikā lietotne faktiski nedarbojas, pieslēdzoties caur mājas interneta pakalpojumu sniedzējiem, bet par tās izmantošanu mobilajos tālruņos vispār “var aizmirst”.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.