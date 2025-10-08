“Noliek kā uz paplātes priekšā objektu — bērnu, kuru apsmiet…” Soctīklotāji satraukti par “X-Faktora” organizatoru rīcību 0
Pēc šī gada pirmās šova “X-Faktors” tiešraides cilvēki internetā satraukti par šova organizatoru izvēli publiski apkaunot nepilngadīgu meiteni.
Liene pauž viedokli: “Pilns internets ar ņirgāšanos par “X-Faktoru”. Bet cik daudzi aizdomājās, ka tas ir bērns. Pieaugušie ņirgājas, pazemo bērnu. Jā, nesanāca tur tas viss, tiešām nebija labi. Arī vecāku vaina, ka ļauj bērnam doties un pazemot sevi. Manuprāt, tādos šovos godīgi būtu uzņemt tikai 18+, citādi viss iet pretrunā ar bērnu aizsardzību. Bet paši noliek kā uz paplātes priekšā objektu — bērnu, kuru apsmiet.”
Ieraksts platformā “Threads” ir izraisījis plašu diskusiju. Kāda sieviete skaidro, ka pirms tiešraides dalībnieki iziet atlasi. Tātad šova veidotāji nolemj, kuri dalībnieki nonāks pirmajā tiešraidē televīzijā. Tas soctīklotājus vedina domāt, ka nepilngadīgā meitene apstiprināta tiešraidei šova dēļ.
Lietotāja ar segvārdu Berora pauž: “Pirms viņi tiek uz “X-Faktora” atlases skatuves, viņi iesūta video ar savu priekšnesumu, un tad akceptē/neakceptē. Veidotāji tātad akceptēja bērnu, kurš galīgi neprot dziedāt, lai par to paņirgātos televīzijā. Pieaugušais ir pieaudzis un dara, kā grib. Bet ja bērns izdara muļķību, tad šova veidotājiem (pieaugušajiem!!!) būtu jāsaprot, ka nevajag laist uz skatuves.”
Arī Sandra uzskata, ka tas darīts šova dēļ. Viņa norāda, ka līdzīgi ir ar raidījumu “Ģimene burkā”, kur sabiedrība ar aizrautību seko līdzi situācijām un citu cilvēku tādai ikdienai, kas nav pieņemta kā normāla uzvedība, piemēram, emocionālā vardarbība ģimenē un bērnu pazemošana. Viņa uzsver, ka pieprasījums rada piedāvājumu, kas rezultējas šādu šovu izveidē. Sandra slavē LTV1 raidījumus, kur saturs, viņasprāt, atbilst vispārpieņemtām normām.
Cits lietotājs uzskata, ka pie vainas ir līdzcilvēki: “Es teiktu, ka tas ir likumsakarīgs rezultāts tam, ka bērnam neko sliktu nedrīkst teikt. Bērns nekad neredz negatīvu rezultātu, līdz brīdim. Tagad bija tas brīdis. Žēl, protams, bet visa cēlonis ir tas, ka ne mājās, ne kur bija pilns ar “atbalstītājiem”, bet neviena, kurš godīgi pasaka, kā ir. Tāds nu šoreiz ir rezultāts.”
Inga savukārt uzskata, ka “X-Faktors” ir labs šovs talantīgiem jauniešiem, bet, viņasprāt, būtu jābūt stingrākai atlasei nepilngadīgo vidū.