Noslēpumainos apstākļos pazudis atvaļināts ASV ģenerālis: tas notika tikai dažas dienas pēc Trampa paziņojuma par NLO 0
Gandrīz divas nedēļas tiek meklēts augsta ranga atvaļinātais ASV Gaisa spēku ģenerālmajors Viljams Nīls Makaslends. Viņa pazušana kļuvusi par īstu mīklu, un tagad meklēšanā iesaistījies arī Federālais izmeklēšanas birojs (FIB).
Kā ziņo ārvalstu mediji, tostarp Lrytas, 68 gadus vecais vīrietis no savām mājām izgāja 27. februārī ap pulksten 11 no rīta. Kopš tā laika viņš nav sazinājies ne ar ģimeni, ne ar draugiem. Šerifa birojs norādīja, ka viņa mobilais telefons palicis mājās.
Meklēšanu apgrūtina arī papildu apstākļi. Amatpersonas norādīja, ka vīrietim ir nenosaukta medicīniska problēma, turklāt dienesta laikā viņš strādājis ar sensitīvu informāciju.
Institūcijas veikušas plašu apkārtējo teritoriju pārbaudi, aptaujas un koordinētas meklēšanas operācijas. Pēc šerifa biroja sniegtās informācijas, amatpersonas sazinājušās ar vairāk nekā 600 māju īpašniekiem apkārtnē.
Amatpersonas raksturoja Makaslendu kā aktīvu dabas mīļotāju, kuram patīk pārgājieni, skriešana un braukšana ar velosipēdu.
Ņemot vērā viņa biogrāfiju un kontaktus, šerifa birojs cieši sadarbojas ar vairākām institūcijām, tostarp FIB un ASV Gaisa spēkiem. FIB apstiprinājis, ka piedalās meklēšanā.
Šerifa birojs norādīja, ka pagaidām nav konstatētas noziedzīga nodarījuma pazīmes, taču tiek izskatīti visi iespējamie scenāriji.
Dienesta laikā Makaslends ieņēma vairākus amatus ASV armijā, kas viņam nodrošināja piekļuvi sensitīvai informācijai. Viņš strādāja par galveno inženieri Aizsardzības departamenta globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) programmā, vadīja “Space Based Laser Project Office” programmu un bija īpašo programmu direktors Pentagonā.
Atvaļinātais virsnieks arī vadīja ASV Gaisa spēku pētniecības laboratoriju “Wright–Patterson” gaisa spēku bāzē, kas ilgstoši tikusi saistīta ar stāstiem par NLO izcelsmes atlūzām no Rozvelas incidenta, lai gan Gaisa spēki to noliedz.
Bijušais Aizsardzības departamenta izlūkošanas darbinieks CNN sacīja, ka cer, ka Makaslends tiks atrasts dzīvs un vesels. “Neatkarīgi no tā, vai viņa pazušana ir kaut kā saistīta ar viņa agrāko darbu neatpazītu gaisa parādību izpētē, labāk ļaut likumsargiem paveikt savu darbu, pirms izdarīt pieņēmumus,” viņš uzsvēra.
Savukaŗt Makaslenda sieva Sūzena Makaslenda Vilkersone norādīja, ka viņas vīram bijusi tikai neliela saistība ar NLO pētnieku kopienu un tas nevarētu būt iemesls, kāpēc kāds viņu varētu nolaupīt.
“Viņam nav nekādu īpašu zināšanu par citplanētiešu ķermeņiem vai Rozvelas katastrofas atlūzām, kas it kā glabājas “Wright-Patterson” bāzē,” viņa sacīja.
Viņa arī uzsvēra, ka viņas vīrs necieš no demences. “Viņš nebija apmaldījies un nezaudēja orientāciju,” sacīja Sūzena.
Pēc viņas teiktā, atvaļinātais virsnieks dienestu pameta gandrīz pirms 13 gadiem, tāpēc maz ticams, ka viņš varētu tikt nolaupīts vecu noslēpumu dēļ. “Varbūt labākā hipotēze ir tāda, ka citplanētieši viņu aizveda uz savu kuģi. Taču ziņu par kuģiem, kas lidinās virs Sandijas kalniem, nav,” ironiski piebilda viņa sieva