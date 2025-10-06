Foto: Shutterstock

Interesanta teorija: britu zinātnieki pieļauj, ka cilvēce varētu būt citplanētiešu eksperimenta rezultāts 0

Britu zinātnieks izvirzījis  drosmīgu zinātnisku hipotēzi, kas  apšauba klasiskos priekšstatus par dzīvības izcelsmi uz Zemes, raksta britu izdevums “Daily Mail”.

Londonas Impērijas koledžas pētnieks Roberts Endress ir izvirzījis pieņēmumu, ka pirmās dzīvās šūnas uz mūsu planētas varēja rasties nevis nejauši, bet gan attīstītas ārpuszemes civilizācijas apzinātas iejaukšanās rezultātā.

Šī ideja pazīstama kā “vadītā panspermija” – koncepcija, ko jau 20. gadsimta 70. gados formulēja DNS struktūras atklājējs Frānsiss Kriks un viņa kolēģis Leslijs Ordžels.

Pēc Endresa domām, varbūtība, ka dzīvība no haotiskas “ķīmiskās zupas” mazāk nekā 500 miljonu gadu laikā pēc Zemes izveidošanās, esot ārkārtīgi niecīga.

Sarežģītu šūnu parādīšanās prasa milzīgu “informācijas kārtību” – sakārtotu ķīmisko struktūru, kas savā būtībā līdzinās datorprogrammas kodam.

Savā darbā, kas publicēts zinātniskajā serverī “Arxiv” (darbs vēl nav izgājis recenzēšanas procesu), zinātnieks izmantojis matemātiskus aprēķinus un datormodelēšanu.

Viņš vērtējis, cik daudz informācijas nepieciešams pirmatnējo šūnu izveidei un cik strauji tā varēja uzkrāties.

Secinājums – pat labvēlīgos apstākļos šis process būtu prasījis simtiem miljonu gadu ilgu, ārkārtīgi stabilu periodu, kas bez “palīdzības no ārpuses” šķiet maz ticams.

Zinātnieks pieļauj, ka dzīvība uz Zemes varēja tikt “iesēta” pirms aptuveni 4,2 miljardiem gadu, izmantojot kosmiskos aparātus vai zondes, kas nogādāja mikroorganismus – tādus kā sava veida “starterus”.

Šādas misijas mērķis varēja būt planētas terraformēšana – dzīvībai piemērotu apstākļu radīšana.

Vienlaikus zinātnieks atzīst: pierādīt šo ideju bez reāliem pierādījumiem par citplanētiešu tehnoloģijām praktiski nav iespējams.

Tomēr tā paver alternatīvu skatījumu uz bioloģisko sistēmu izcelsmi un var kļūt par nopietnu diskusiju priekšmetu zinātnieku aprindās.

Lielākā daļa zinātnieku joprojām pieturas pie tradicionālajām teorijām – proti, ka organiskās vielas uz Zemes nonākušas ar meteorītiem vai arī veidojušās pašas no vienkāršām molekulām pirmatnējā atmosfērā, kur to rašanos veicinājuši zibens spērieni vai sīkas elektriskās izlādes.

Taču šī hipotēze atkal liek uzdot jautājumu: vai mēs esam tikai nejaušības rezultāts, vai arī kādas citas saprātīgas būtnes iecerēts projekts?

