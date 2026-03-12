“Pēkšņi no cepures izvelk tādu brīnumu” – Bikše skarbi izsakās par Krievijas dalību Venēcijas biennālē 0

“Tā ir sagadījies, ka es arī ar savu darbu piedalīšos izstādē,” TV24 raidījumā “Preses klubs” stāsta tēlnieks, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, partiju apvienības PLI biedrs Aigars Bikše, diskutējot par Krievijas dalību Venēcijas mākslas biennālē.

Skaidrs, ka pārstāvniecība ir saistīta ar valsts vārdu, un izskatās ļoti slikti. Rīkotāji ir sagaidījuši pēdējo brīdi – kad visi līgumi ir noslēgti, projekti uztaisīti pilnīgā pārliecībā, ka Krievijas tur nebūs.

“Un tad pēkšņi viņi no cepures izvelk tādu brīnumu, ka, jā, būs Krievijas paviljons,” viņš atklāj.

Itālijas kultūras ministrs ir pateicis, ka uzskata, ka tas ir briesmīgs lēmums, kamēr Venēcijas biennāles direktors skaidro, ka viņi šādā veidā ir nolēmuši savest karojošās puses kopā un palīdzēt salīgt mieru.

Vai šī būs tā vieta? Plašāku viedokli skaties video.

