“Viņš pieļāva lielu kļūdu!” Tramps pārmet Obamam un liek publiskot slepenos dokumentus 0

LETA
6:32, 20. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien paziņoja, ka ir devis rīkojumu federālajām aģentūrām sākt “noskaidrot un publiskot” valdības dokumentus par neidentificētiem lidojošiem objektiem (NLO) un citplanētiešiem.

Lasīt citas ziņas

“Balstoties uz milzīgo izrādīto interesi, es norīkošu kara ministru [Pītu Hegsetu] un citus atbilstošos departamentus un aģentūras sākt valdības dokumentu noskaidrošanu un publiskošanu, kuri attiecas uz citplanētiešu un ārpuszemes dzīvību, neidentificētām gaisa parādībām (NGP) un neidentificētiem lidojošiem objektiem (NLO),” Tramps pavēstīja savā sociālo mediju platformā “Truth Social”.

Tramps iepriekš apgalvoja, ka bijušais prezidents Baraks Obama esot savos izteikumos izpaudis “slepenu” informāciju par citplanētiešiem.

Ceturtdien atbildot uz reportieru jautājumu par šiem izteikumiem, Tramps sacīja, ka Obama “izpauda slepenu informāciju, un viņam nevajadzēja to darīt”.

Prezidents neprecizēja, tieši kas Obamas izteikumos bijis slepens, bet apgalvoja, ka “viņš pieļāva lielu kļūdu”.

Atbildot uz jautājumu, ko viņš pats domā par citplanētiešiem, Tramps sacīja: “Es nezinu, vai tie ir reāli vai nav.”

