"Oktobrī tam jānotiek nekavējoties!" Covid-19 ierobežošanai iesaka noteikt regulārus "lokdaunus"







Covid-19 pašlaik Latvijā ir nekontrolēti izplatījies, tāpēc reizi mēnesī uz nedēļu vai ilgāk būtu jāievieš stingri “lokdauni”, kas varētu turpināties līdz nākamā gada janvārim, šādu viedokli sociālajos tīklos paudis pie vakcinācijas projekta strādājušais epidemiologs Ņikita Trojanskis.

Eksperta skatījumā, “lokdaunu” ilgumi vēl būtu jāprecizē, bet oktobrī tas būtu jānosaka nekavējoties.

Trojanskis atzīmēja, ka kopš 22.septembra ir vērojams vēsturiski vislielākais Covid-19 saslimšanas pieauguma temps, turklāt saslimstības pieaugums vērojams visās vecuma grupās.

Epidemiologs atzīmēja, ka desmit dienu laikā infekcijas izplatība sabiedrībā ir pieaugusi par aptuveni 86% jeb gandrīz dubultojusies, turklāt “zudusi jebkāda vecuma struktūra”, proti, aptuveni vienāds kāpums ir visās vecuma grupās, nevis kādā atsevišķā sabiedrības daļā, tātad epidēmija Latvijā izplatoties nekontrolēti.

“Ja laiks no infekcijas līdz hospitalizācijai ir aptuveni desmit dienas (…) un ja tas ir vienāds ar infekcijas dubultošanās laiku, tad, pieņemot ierobežojumus pie X hospitalizētajiem, 2X hospitalizēto nav novēršami, jo viņi jau ir inficējušies,” lēš Trojanskis, uzsverot, ka 1000 Covid-19 slimnieku slimnīcās ir tikai laika jautājums.

“Izskatās, ka 1000 hospitalizētie ir garantēti. Jau tagad atsevišķas slimnīcas ir pilnas. Bet ir viens scenārijs, pie kura mēs tomēr nesasniedzam 1500 hospitalizētos, kas it kā ir veselības sistēmas kapacitātes griesti. Tas risinājums noteikti nebūs populārs un prasīs lielu sabiedrības līdzdalību. Reizi mēnesī uz nedēļu (ilgums jāprecizē) visur ir militārs “lokdauns” ar skaidru “lokdauna” grafiku novembrim, decembrim, janvārim. Oktobrī tam jānotiek nekavējoties,” rosina Trojanskis.

Trojanskis domā, ka, atrodot atbilstošu ierobežojumu ilgumu, būs iespējams noturēt, ka Covid-19 slimnieku skaits slimnīcās turas ap 800-1200, bet “cilvēki, kas ir izvēlējušies izslimot, šo izvēli realizē bez slimnīcu pārslogošanas”. Šis risinājums ir lētāks nekā sistēmas kolapss un vairāki tūkstoši mirušo, turklāt pagarina laiku vakcinēties šaubīgajiem, uzskata epidemiologs.

“Valdībai ir jādomā dažus soļus uz priekšu – neapmierinātība ar “lokdaunu” tagad ir labāka nekā neapmierinātība vēlāk, kad ir miruši tūkstoši un kad mēs kļūstam par paraugstundu visai Eiropai,” paudis Trojanskis.

Kā vēstīts, Latvijā pagājušajā diennaktī reģistrēti 479 jauni Covid-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par diviem Covid-19 pacientu nāves gadījumiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Saslimstības divu nedēļu kumulatīvais rādījās aizvadītās diennakts laikā ir pieaudzis no 585,3 gadījumiem līdz 600,6 uz 100 000 iedzīvotāju. Augstāks kumulatīvais rādītājs Latvijā ir bijis vērojams tikai iepriekšējās ziemas Covid-19 viļņa “pīķa laikā” janvārī, kad tas no 30.decembra līdz 23.janvārim svārstījās virs 600, bet dažās dienās pietuvojās 700.

No visiem svētdien reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem 359 saslimušie bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 120 bija vakcinējušies.

Aizvadītajā diennaktī viens no mirušajiem Covid-19 pacientiem bija vecumā no 70 līdz 79 gadiem, bet otrs – vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 5242 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 9,1%.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 162 120 cilvēkam, bet miruši 2743 ar šo slimību sasirgušie.