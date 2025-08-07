“Tas nenozīmē, ka esmu viens idiots,” Horens Stalbe dusmīgs par banku nolaidību krāpniecības lietās 0
Multimākslinieks Horens Stalbe TV24 raidījumā “Preses klubs” atklāti stāstīja par nesen notikušu krāpniecības gadījumu, kurā viņš pazaudējis 1000 eiro. Mākslinieks uzskata – pie vainas ir banku nespēja pasargāt klientus.
“No manis pavisam nesen izkrāpa 1000 eiro ar banku starpniecību. Es uzskatu, ka pie tā absolūti vainīgas bankas,” skaidri pauda Stalbe pamatojot to ar neizpratni, kā pie šī brīža tehnoloģiju attīstības līmeņa, bankas nevar nodrošināt, ka no cilvēkiem tā vienkārši neizkrāpj naudu.
Stalbe detalizēti atklāja, kā viss noticis – viņš saņēmis, it kā, ziņu no CSDD par sodu. Tajā bijusi saite, kur jāievada ID dati. Viņš to izdarījis, bet ar pirmo reizi nekas nav noticis. Ievadījis datus atkārtoti. Mākslinieks neslēpj, ka nav sapratis, kas notiek.
“Beigās ieeju savā bankas kontā – mīnus 1000 eiro… Aizskaitīti kaut kādam Jaroslavam. Zibenīgi!”
Horens Stalbe atklāj vēl kādu detaļu: “Tajā pašā dienā, kad man kontā tiek ieskaitīta autoratlīdzība par koncertu, pasākumu – uzrodas krāpnieki! Bankām ir jāuzņemas atbildība!”
Mūziķis nekavējoties sazinājās gan ar savu, gan ar krāpnieka banku. “Piezvanu bankai – viņi saka: jā, jā, mēs apturēsim. Zvanu “Swedbankai” – aizslēgsim ciet to kontu. (..) Uzreiz vērsos pie savas juristes, uzrakstījām vēstuli – banka neko nezina, neko nevar izdarīt. Izmeklētāji to pašu saka – tā ir tīrākā bankas atbildība. Kādā sakarā kaut kāds Jaroslavs vispār var “Swedbank”, kas ir superdroša banka, atvērt fiktīvu kontu?”
Izmeklēšanas rezultātā noskaidros, ka izkrāpti bijuši 16 miljoni eiro. “Tas nenozīmē, ka esmu viens idiots, kurš neskatās un apstiprina, tas nozīmē, ka tā ir sistēma, kas ļoti labi darbojas,” pauda Stalbe.