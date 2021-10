Foto: AFP/Scanpix/LETA

Otro dienu pēc kārtas reģistrēts līdz šim lielākais Covid-19 gadījumu skaits







Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 2408 jauni Covid-19 gadījumi un saņemts ziņojums par 21 Covid-19 pacientu nāves gadījumu, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

Trešdien izziņotais diennaktī atklāto 2236 Covid-19 gadījumu skaits bija līdz šim lielākais reģistrētais, taču jau ceturtdien tas pārspēts.

Līdz ar lielo saslimušo skaitu aizvien strauji turpina kāpt saslimstības divu nedēļu kumulatīvais rādītājs – dienas laikā tas palielinājies no 993,4 līdz 1056,8 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir līdz šim augstākais Latvijā reģistrētais rādītājs.

Iepriekšējās ziemas Covid-19 viļņa laikā augstākais kumulatīvais rādītājs Latvijā bija fiksēts janvāra vidū, kad 10.janvārī tas sasniedza 693,9.

No visiem aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem 1928 saslimušie jeb 80% bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 480 bija vakcinējušies.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem četri cilvēki bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, septiņi – vecumā no 70 līdz 79 gadiem, deviņi – vecumā no 80 līdz 89 gadiem un viens – vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Šis ir lielākais dienā reģistrēto Covid-19 pacientu nāves gadījumu skaits kopš 10.marta, kad tika reģistrēts 21 nāves gadījums. Divās nedēļās reģistrēto nāves gadījumu skaits šobrīd sasniedzis 140, kas ir nedaudz mazāk nekā šī gada 15.martā, kad šis rādītājs sasniedza 148 gadījumus.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 21 504 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 11,2%.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 178 298 cilvēkiem, bet miruši 2857 ar šo slimību sasirgušie.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās saslimušo kopskaits sasniedzis 20 007 personas, savukārt pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem. Arī saslimušo kopskaits divu nedēļu periodā sasniedzis līdz šim augstāko apmēro.

Kā vēstīts, Latvijas ārstniecības iestādēs pagājušajā diennaktī ievietoti 144 Covid-19 pacienti, bet 70 no tām izrakstīti, līdz ar to kopumā stacionēto Covid-19 pacientu skaits pieaudzis no 899 līdz 954, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.

No slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 838 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 116 – ar smagu slimības gaitu. Tādējādi šobrīd 12,1% stacionēto ir smaga slimības gaita.

Līdz šim kopumā no slimnīcām ir tikuši izrakstīti 15 993 Covid-19 pacienti.

Pēdējo reizi stacionēto Covid-19 pacientu skaits pārsniedza 900 robežu 16.februārī, kad slimnīcās atradās 917 pacienti, taču augstāks pacientu skaits par šodien izziņoto bija 9.februārī – 966.