"Pagājušā pavasarī iesēju dilles, bet tās novīta…" Diļļu veselībai piemēroti mēslojumi

Pagājušajā pavasarī iesēju dilles, bet augi nobrūnēja un novīta. Ko darīt, lai tādas ķibeles vairs neatkārtotos? Jautā Vita Rēzeknē.

Visticamāk, augus nopostīja melnkāja, ko izraisa sēne Pythium debaryanum. Tā ir izplatīta slimība, kas īpaši bīstama vēsā un mitrā augsnē. Melnkājas inficētos augus glābt vairs nevar, tomēr novērst un ierobežot infekcijas izplatību palīdz laikus veikta augsnes bagātināšana ar Trihodermīnu (Trihodermīns ir arī Biomiksa sastāvā, tāpēc melnkājas apkarošanai der abi līdzekļi).  

SIA ”Bioefekts” direktore Anita Lielpētere iesaka preparātu iestrādāt augsnē diļļu sēšanas vietā.

Deva – 1 kg mitrā preparāta 20 kvadrātmetros.

Diļļu augšanas laikā ieteicams papildus miglot ar šķidro Trihodermīnu – 0,5 l pudeli preparāta atšķaida ar 5 l ūdens, un šāda daudzuma pietiek 20 kvadrātmetriem. Dilles būs!

