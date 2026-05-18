Slaidiņš ieskicē satraucošu ainu: pamiers Ukrainai var izrādīties vēl bīstamāks par pašu karu
NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” analizēja Rietumu diskusijas par iespējamo kara iznākumu Ukrainā un brīdināja, ka cerības uz ātru pamieru var izrādīties maldīgas. Viņš uzsvēra, ka Krievija joprojām nav atteikusies no sākotnējiem mērķiem.
Slaidiņš norādīja, ka Rietumos arvien biežāk izskan viedokļi par to, ka Ukrainai būtu jāpiekrīt pamieram vai teritoriju atdošanai, jo pilnīga Krievijas spēku izdzīšana šobrīd nešķiet reāla.
Viņš atgādināja, ka bijušais Vācijas kanclers Olafs Šolcs publiski uzsvēris, ka Ukraina nedrīkst zaudēt, taču vienlaikus nav runājis par Ukrainas uzvaru kā mērķi.
Slaidiņš arī uzsvēra, ka Donalda Trampa administrācijas vēlme panākt pamieru par gandrīz jebkuru cenu Maskavai dod papildu priekšrocības.
Viņaprāt, iespējamais pamiers bez skaidrām drošības garantijām Ukrainai radītu labvēlīgus apstākļus Krievijai nākotnē atsākt karadarbību vēl izdevīgākos apstākļos.
Slaidiņš piebilda, ka Kremlis turpina izvirzīt prasības, par kurām labi zina – Ukraina tās nepieņems. Starp tām ir Ukrainas spēku izvešana no Doņeckas, Zaporižjas un Hersonas apgabaliem.
Viņš uzsvēra, ka Krievijas patiesie mērķi nav saistīti tikai ar teritorijām. Runa esot par Ukrainas suverenitātes ierobežošanu, ietekmi uz tās iekšpolitiku, armiju un sadarbību ar NATO.
Pēc Slaidiņa domām, Kremlis faktiski pieprasa, lai Ukraina pati izjauc savas valsts aizsardzības pamatus.
Viņš brīdināja, ka šāds scenārijs nenozīmētu kara beigas, bet gan tikai sagatavošanos nākamajai, iespējams vēl asiņainākai kara fāzei.
