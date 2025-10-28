Vladimirs Putins
Vladimirs Putins
Foto. Scanpix/Vyacheslav / AFP)

Panikā beidzot arī pats tautas tēvs un valdnieks Putins – ir daudz iemeslu, lai uztrauktos 0

LA.LV
17:18, 28. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievijas Federālais drošības dienests (FSB) apsūdz trimdā dzīvojošo opozīcijas līderi Mihailu Hodorkovski un 22 Krievijas Pretkara komitejas locekļus apvērsuma plānošanā. Krievijas Pretkara komiteja, kas dibināta 2022. gadā, sevi raksturo kā platformu, kas atbalsta “pretkara krievus” un veicina “solidaritāti, rīcību un savstarpēju palīdzību cilvēkiem, kuri iebilst pret Kremļa uzsākto karu”.

Lasīt citas ziņas

Pēc Krievijas skaidrotā, komiteja cīnās pret “vardarbīgu varas sagrābšanu un konstitucionālās kārtības gāšanu Krievijas Federācijā”.

Hodorkovskis, protams, ir noliedzis šīs apsūdzības, taču, kā ziņo The Telegraph, kremlinologi apgalvo, ka

fakts skaidri signalizē par jaunu ievainojamības sajūtu Krievijas iekšienē, tas liecina, ka Kremlis ir paranoisks,

tā medijs citē Džonu Herbstu, Atlantijas Padomes Eirāzijas centra vecāko direktoru un bijušo ASV vēstnieku Ukrainā. “Putins meklē ienaidniekus, lai mēģinātu stiprināt savu režīmu.”

Ir daudz iemeslu, kāpēc Putins varētu uztraukties. Uzņēmumus negatīvi ietekmējušas augstās procentu likmes, ir pieaugušas valdības aizņēmumu izmaksas,

un ekonomikas ministrs Maksims Rešetņikovs jūnijā brīdināja, ka valsts atrodas uz recesijas robežas. Tikmēr Ukraina ir pastiprinājusi bezpilota lidaparātu uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, paralizējot valsts degvielas piegādes

“Pirmo reizi trīsarpus gadu laikā Krievija tiešām cieš,” laikrakstam The Telegraph stāsta Timotijs Ešs, Četema nama Krievijas un Eirāzijas programmas asociētais līdzstrādnieks. “Manuprāt, valda zināma panika.”

Šī mēneša sākumā jaunu ielu muzikantu grupa no Sanktpēterburgas tika ieslodzīta uz gandrīz divām nedēļām pēc tam, kad savas dzimtās pilsētas ielās izpildīja trimdas pretkara mūziķu dziesmas, kas Krievijas kara laika totalitārisma apstākļos faktiski ir aizliegti.

Tēmas
