Ģenerālmajors skaidro Ciešanu teoriju: Karš neapstāsies, ja Krievijas iedzīvotāji nejutīs paši šo karu 0
Lielais jautājums, par ko tiek runāts visā pasaulē saistībā ar Ukrainu, ir iespējamie triecieni ar Tomahawk raķetēm dziļi Krievijas teritorijā. “Karš neapstāsies, ja Krievija pati to negribēs, ja Krievijas iedzīvotāji nejutīs šo karu, tas ir viens,” tā šo raķešu izmantošanas priekšrocības raksturo Kaspars Pudāns, ģenerālmajors, NBS komandieris TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum”.
Otrs – ja ražošana varēs turpināties neierobežoti un nekavēti, tad karš var turpināties ilgi, jo viņiem ir dziļums teritorijā, kur to darīt. Tāpat viņiem nav vērtības cilvēkiem, jau vairāk nekā miljons, iespējams, ir gājuši bojā, cik tehnikas zaudēts, kādas tās ir izmaksas, uzskaitījumu turpina Pudāns.
Kā vēl vienu krievu priekšrocību ģenerālmajors nosauc to, kā krievi spēj ar lētām izmaksām turpināt ražot bruņojumu: “Tā ir viņu vēsture, kultūra, militārā tradīcija. Vēl arī ciešanu teorija, kā daži pētnieki to nodēvējuši, tā ir izmantota visos krievu karos. Piemēram, Otrais pasaules karš – viņi to uzsver kā savu varoņdarbu!”
Miljoniem cilvēku gan ir gājuši bojā, bet kāpēc? Visticamāk, tieši šādu pašu apsvērumu dēļ kā tagad – ordām sūtot uz priekšu, nedomājot par šo cilvēku dzīvībām. Galvenais ir uzvara – panākt mērķi; šeit mērķim nav nekāda cita pamatojuma, kā tikai viena Kremļa iemītnieka vēlmes un ambīcijas.
Pudāns uzskata, ka tāpēc šādu raķešu triecienu izmantošana Krievijas dziļumā varētu izjaukt esošo kārtību, militāro rūpniecību, kas gatavo frontei nākamos ešalonus: “Iedzīvotājiem tas varētu likt sākt domāt un saprast, ka ir karš, bet tas, ko televīzijā viņi redz, nav gluži tas, ko viņiem stāsta. Karš ir šeit, un viņi var ciest arī uz vietas, ne tikai tie, kas aizsūtīti uz fronti!”