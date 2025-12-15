Tas ietekmē ne tikai veselību: 10 iemesli, kāpēc, dodoties uz tualeti, jums vajadzētu telefonu atstāt aiz durvīm 0
Daudzi no mums ikdienā dodoties uz tualeti ņem līdzi telefonu, pat neaizdomājoties par iespējamiem riskiem. Tomēr arvien vairāk cilvēku apzināti izvēlas šo ieradumu mainīt. Iemesli nav tikai sanitāri, tie saistīti arī ar vēlmi samazināt atkarību no viedierīcēm, uzlabot savu veselību, mazināt stresu un saglabāt labāku pašsajūtu. Eksperti norāda, ka tualete ir viena no netīrākajām mājokļa vai darba vietas telpām, un telefons tajā tikai palielina kontaktu ar mikrobiem. Taču ir vēl vairāki aspekti, kāpēc nav ieteicams ņemt līdzi telefonu, kad dodaties uz tualeti.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.