VIDEO. Cīņa par izdzīvošanu 4500 metru augstumā: rezerves izpletnis sapinas ap lidmašīnas asti, taču izpletņlēcējs brīnumainā kārtā izglābjas 0
Satraucošs video no Austrālijas parāda izpletņlēcēju, kurš lidojuma laikā cīnās par dzīvību pēc tam, kad lēciena brīdī priekšlaicīgi atvēries rezerves izpletnis sapinās ap lidmašīnas asti.
Negadījums notika 20. septembrī, kad “Far North Freefall Club” Kvīnslendas ziemeļos veica trešo pacelšanos dienā. Pilots un 17 izpletņlēcēji pacēlās no lidlauka ar “Cessna Caravan” lidmašīnu, lai izpildītu plānoto 16 cilvēku formācijas lēcienu no aptuveni 4 572 metru augstuma. Līdzās bija arī videooperators, kas filmēja lēcienu.
Pilots samazināja ātrumu līdz aptuveni 157 km/h un deva signālu, ka var sākt lēcienu. Kā liecina Austrālijas Transporta un drošības biroja (ATSB) publiskotais video, pirmais izpletņlēcējs pārvietojās uz durvīm, lai ieņemtu pozīciju. Dažas sekundes vēlāk viņa rezerves izpletņa rokturis aizķērās, izraisot neparedzētu izpletņa atvēršanos.
Izveidojās spēcīga vilkme, kas ievilka lēcēju atpakaļ kabīnē, kurš netīšām izgrūda videooperatoru brīvā kritienā. Lēcēja kājas triecās pret lidmašīnas kreiso horizontālo stabilizatoru, radot nopietnus bojājumus ne tikai pašam sportistam, bet arī gaisa kuģim. Pēc trieciena rezerves izpletnis sapinās ap lidmašīnas asti, un izpletņlēcējs palika bīstami karājamies zem lidaparāta.
ATSB norāda, ka pilots sākotnēji par notikušo nezināja, taču drīz vien sajuta krasas izmaiņas gaisa kuģa vadāmībā un strauju ātruma krišanos. Domājot, ka lidmašīna stājas, viņš mēģināja palielināt jaudu — līdz brīdim, kad saziņā tika paziņots, ka viens no lēcējiem atrodas pie astes. Tad jauda tika samazināta, taču vadība joprojām bija sarežģīta, lidaparātam vibrējot un prasot lielu spēku, lai uzturētu horizontālu lidojumu.
No lidmašīnas izlēca 13 izpletņlēcēji, bet divi palika pie atvērtajām durvīm, vērojot pacietīgo cīņu, kā karājošais sportists cenšas atbrīvoties no lidmašīnas astes. Mazāk nekā minūtes laikā viņš ar speciālu āķa nazi nogrieza 11 rezerves izpletņa auklas un atbrīvojās. Pieredzējušais sportists, kuram aiz muguras vairāk nekā 2 000 lēcienu, atvēra galveno izpletni, kas īslaicīgi arī sapinās rezerves atlikumos, taču viņš spēja auklas atšķetināt un pārņemt kontroli.
Izpletņlēcējs piezemējās veiksmīgi, gūstot tikai nelielus savainojumus — skrambas un sasitumus uz kājām.
Kad visi lēcēji bija pametuši lidmašīnu, pilots novērtēja tās vadāmību. Lai gan daļa astes stabilizatora bija stipri bojāta un uz tā vēl joprojām karājās izpletņa atliekas, pilots panāca lēnu un kontrolētu nosēšanos.
Neskatoties uz ārkārtīgi sarežģītajiem apstākļiem, pilots spēja droši nosēdināt lidaparātu atpakaļ lidlaukā.
ATSB vadītājs Anguss Mičels uzsvēra, ka šis gadījums parāda, cik būtiski ir izpletņlēcējiem, izkāpjot no lidmašīnas, uzmanīt izpletņu rokturu novietojumu. Tāpat viņš norādīja, lai gan āķa naži nav obligāta drošības prasība, šis incidents pierāda, ka tie var glābt dzīvību.
Pēc ziņojuma publiskošanas “Far North Freefall Club” noteica, ka āķa naži turpmāk jāņem līdzi visiem lēcējiem.