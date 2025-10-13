Par ko visbiežāk dažādu zodiaka zīmju sievietes sūdzas draudzenēm? Zivis par dzīvi sūdzas visbiežāk… 0
Kam gan citam, ja ne draudzenēm, sievietes stāsta par problēmām, dalās priekā, lūdz padomu? Laikam jau sievietes biežāk nekā vīrieši sūdzas par dzīvi, attiecībām, veselību vai darbu, jo viņām ir grūti visu paturēt sevī. Ja tas izdarīts īstajā laikā, tad iedarbojas nomierinoši: izstāstīju, un kļuva vieglāk, aizvainojums un šaubas nedaudz mazinājās.
Reizēm pažēlošanās ir veids, kā iegūt to, ko vēlies, manipulēt. Ja vēlies uzturēt normālas attiecības ar draudzenēm, nevajadzētu pārāk bieži sūdzēties par dzīvi. Ja tas ir pastāvīgs komunicēšanas stils, labākajā gadījumā draudzenes vienkārši pārtrauks ar tevi sazināties, sliktākajā – iejauksies tavā dzīvē un attiecībās aiz nesavtīgas vēlmes palīdzēt.
Par ko sievietes sūdzas draudzenēm un vai tam ir kāda saistība ar zodiaka zīmēm? Izrādās, ka daži cilvēki sūdzas biežāk nekā citi. Sakārtosim Zodiaka zīmes dilstošā secībā: no tām, kas sūdzas visbiežāk, līdz tām, kuras to parasti dara tikai izņēmuma gadījumos.