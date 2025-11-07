“Šobrīd es nodarbojos ar režiju. Tikai citā līmenī!” Hermanis atklātā intervijā stāsta par savu jauno dzīvi 29

LA.LV
19:16, 7. novembris 2025
Stāsti Pieredze

JRT mākslinieciskais vadītājs, kustības “Bez partijām” līdzdibinātājs Alvis Hermanis TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” atzīst, ka tas, ar ko viņš šobrīd nodarbojas uz politiskās skatuves, arī ir režija. Tikai mērogs ir cits: milzu operas iestudējuma vietā – Latvijas valsts.

Reklāma
Reklāma
Tārps, fekālija vai dupsis? Pirms dod vārdu savam bērnam, padomā vēlreiz: lūk, ko šie populārie vārdi nozīmē citās valodās 2
Kas tāds Krievijas-Ukrainas karā noticis pirmo reizi: Zelenskis nāk klajā ar paziņojumu, kas sašūpojis kara gaitu
Draudi ir tuvu: Rietumu izlūkdienesti brīdina, kad pasaulē sāksies vēl viens karš
Lasīt citas ziņas

Raidījums TV24 ēterā jau šovakar pl. 21:03!

Jautāts, vai nenožēlo savu izvēli kļūt par politiķi, režisors atbild lakoniski: “Nekādā ziņā!” un paskaidro: “Godīgi sakot, man nav tādas sajūtas, ka tā būtu pilnīgi atšķirīga lieta, ko es tagad daru. Šobrīd es nodarbojos ar režiju. Tikai tādā līmenī, ka tā vairs nav milzu opera. Tā ir mana Latvija, mana Latvijas valsts. Mērogs ir cits. Un tas, ko es tagad daru – es dzenu vilni.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Ekonomikas ministrija slepus gatavo Ventspils ostas trīs miljonu eiro parāda norakstīšanu – projekts noslepenots
Draudi ir tuvu: Rietumu izlūkdienesti brīdina, kad pasaulē sāksies vēl viens karš
“Kamēr stambulētāji stambulē Doma laukumā, robeža jau pārvērtusies par pastaigu parku!” latvieši satraucas

Hermanis atzīst, ka šajā procesā viņam ļoti palīdz atpazīstamība, kas veidojusies daudzu gadu garumā.

“Cilvēki mani zina, man ir vairāki sekotāji… Man ir ko parādīt – gandrīz 30 gadus esmu Jauno Rīgas teātri uztaisījis kā savu miniatūro Latviju. Man ir šis resurss.”

Viņš stāsta, ka šo resursu var izmantot un var neizmantot.

“Varu ar šo resursu staigāt pa mežu, un tas var iet zudumā, bet es to esmu izdomājis izmantot šim mērķim. Un tagad es dzenu vilni. Protams, viens to vilni bezgalīgi ilgi nevaru noturēt, bet izskatās, ka tas ilgi nebūs jādara, jo nāk citi karognesēji. Arī reliģiskie līderi izrāda interesi, pašvaldību cilvēki ārpus Rīgas…” piebilst Hermanis.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Visi jūk pa savam!” Ogrēnieši nevar saprast Helmaņa jaunāko ierakstu sociālajos tīklos
“Lūgšu piedalīties arī Egilu Helmani…” Alvis Hermanis ķeras vērsim pie ragiem – viņš izdomājis, kā apkarot vardarbību
TV24
“Kā Alvis Hermanis panāks ekonomikas attīstību? Ar teātri?” Siliņa publiski patīksminās par jauno politisko spēku
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.