Elektrības tarifs tikai aug, gāzes cenas seko inflācijai. Kādas izmaiņas prognozē veikalu plauktos? 0
Latvijā gada inflācija šogad oktobrī varētu būt bijusi 4-4,1% apmērā, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 4,1%, aģentūrai LETA prognozēja banku analītiķi.
“SEB bankas” makroekonomikas eksperts Dainis Gašpuitis aģentūrai LETA sacīja, ka šogad oktobrī salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi patēriņa cenas varētu būt pieaugušas par 0,2%, tādējādi gada inflācijai samazinoties līdz 4%.
Viņš sacīja, ka oktobrī sagaidāms neliels patēriņa cenu kāpums, tostarp pārtikas cenas varētu būt saglabājušās nemainīgas, kā arī degvielas cenām lielu svārstību mēneša laikā nebija. Neliels kāpums varētu būt bijis apģērbu un apavu segmentā. Dārgāka oktobrī bija elektroenerģija. Tāpat Rīgā palielinājās siltumenerģijas un atkritumu apsaimniekošanas tarifi.
Savukārt “Luminor Bank” ekonomists Pēteris Strautiņš aģentūrai LETA sacīja, ka patēriņa cenas mēneša laikā varētu būt pieaugušas par 0,3%, tādējādi gada inflācijai saglabājoties 4,1%.
Viņš atzīmēja, ka oktobrī salīdzinājumā ar septembri patēriņa cenu pieaugums Latvijā bija tuvu sezonas normai, iespējams, nedaudz mazāks.
Strautiņš minēja, ka dārzeņu cenas aug sezonālu faktoru dēļ, bet citas krasas pārtikas cenu izmaiņas nav redzamas. “Ir sajūta, ka šobrīd pārtikas tirgotāji īpaši aktīvi īsteno akcijas,” viņš sacīja.
Vienlaikus Strautiņš norādīja, ka sezonālu faktoru dēļ oktobrī pieauga apģērbu cenas. Degvielas cenu svārstības, pēc viņa teiktā, nebija tādas, lai būtiski ietekmētu inflācijas līmeni. Sabiedrības uzmanību pievērsa siltuma tarifu izmaiņas, bet dažādās apdzīvotās vietās tās ir ar izmaiņām pretējos virzienos.
“Patēriņa cenu statistiku šobrīd var nosaukt par patīkami garlaicīgu. Šā gada pirmā ceturkšņa notikumu dēļ gada inflācija ir diezgan augsta, bet cenu līmenis nav nozīmīgi mainījies kopš aprīļa. Izejvielu tirgi šobrīd ir labvēlīgi cenu stabilitātei,” sacīja Strautiņš.
Viņš norādīja, ka decembrī būs krass ūdensapgādes tarifu pieaugums Rīgā, bet šis izdevumu postenis veido 0,7% no patēriņa groza. Nākamā gada sākumā gada inflācija samazināsies, bet straujais algu kāpums to turēs virs eirozonas vidējā līmeņa.
“Swedbank” ekonomists Oskars Niks Mālnieks aģentūrai LETA norādīja, ka gada inflācija oktobrī, salīdzinot ar oktobri pērn, varētu būt ap 4,1%.
Viņš skaidroja, ka vidējais patēriņa cenu līmenis oktobrī, visticamāk, nedaudz pieaudzis (0,2%, salīdzinot ar septembri). Visdrīzāk augušas pārtikas cenas, kā ierasts pēc ražas sezonas noslēguma.
Elektroenerģijas importa ierobežojumi un mazāka atjaunīgo resursu enerģijas izstrāde būtiski sadārdzināja elektrības cenu. Apkures cena pieaugusi galvenokārt Rīgas siltumenerģijas tarifa kāpuma dēļ.
Centrālā statistikas pārvalde datus par patēriņa cenu izmaiņām oktobrī paziņos pirmdien, 10. novembrī.
LETA jau vēstīja, ka Latvijā patēriņa cenas šogad septembrī salīdzinājumā ar augustu palielinājās par 0,2%, bet gada laikā – šogad septembrī salīdzinājumā ar 2024. gada septembri – pieauga par 4,1%. Vienlaikus 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, septembrī pieauga par 3,4%.