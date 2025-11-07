VIDEO. Noslēpumainība ap vīrieti, kurš zaudēja samaņu Donalda Trampa priekšā, turpinās. Ko slēpj Baltais nams? 0
Baltajā namā šonedēļ notika dramatisks starpgadījums — preses konferences laikā, ko vadīja Donalds Tramps, vīrietis pēkšņi zaudēja samaņu tikai dažus soļus no prezidenta.
Pasākums bija veltīts jaunai vienošanai starp Trampa administrāciju un farmācijas uzņēmumiem par svara samazināšanas medikamentu “Mounjaro” un “Ozempic” cenu samazināšanu. Uzņēmuma “Eli Lilly” vadītājs Deivs Rikss runāja līdzās Trampam, kad aiz viņa esošs vīrietis pēkšņi nokrita zemē.
Kad video kļuva populārs sociālajos tīklos, daudzi kritizēja Trampa šķietamo pasivitāti notikuma laikā, pārmetot viņam vienaldzību.
Kāds Instagram lietotājs rakstīja: “Tramps vienkārši stāv tur, it kā viņam būtu pilnīgi vienalga.”
Cits piebilda: “Tramps vienkārši stāvēja un skatījās, kā cilvēks sabrūk. Viņš neizsauca palīdzību. Viņš neko nedarīja. Tā nav līderība — tā ir tās trūkums.”
Sākotnēji medijos izskanēja, ka sabrukušais varētu būt “Novo Nordisk” vadības pārstāvis Gordons Findlijs, taču uzņēmums noliedza viņa klātbūtni konferencē.
Tramps vēlāk paskaidroja, ka “vienam no pārstāvjiem pēkšņi sareibusi galva, bet viņam viss ir kārtībā”, un Baltā nama pārstāvji apstiprināja, ka vīrietim sniegta tūlītēja medicīniskā palīdzība. Kas bija šis vīrietis un kādēļ viņa identitāti tiek slēpta? Pagaidām nav zināms.