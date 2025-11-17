Parāde, lāpu gājiens, pastaigas, svētku pusdienas – kā katrai zodiaka zīmei pavadīt valsts svētkus 6
Latvijas valsts proklamēšanas 107. gadadiena, 18. novembris, kā ierasts, būs pilns ar dažādiem sarīkojumiem – trīs vietās Latvijā, Ogrē, Jūrmalā un Ventspilī, gaidāma vakarā svētku uguņošana, Rīgā būs skatāma militārā parāde, pie Brīvības pieminekļa gulsies ziedi, apskatāmas “Staro Rīga” gaismas instalācijas un gaismas šovs pie pieminekļa vakarā, visā Latvijā notiks svētku koncerti un lāpu gājieni, tirdziņi ar Latvijas simboliewm un ēdieniem un citi ģimeniski pasākumi.
Laika prognoze svētku dienai nav visai iepiecinoša, bet šim laikam atbilstoša: auksts un mitrs (+2 līdz +5°C, iespējams lietus vai slapjš sniegs), tāpēc silts apģērbs un apvavi, arī termoss ar tēju ir obligāts.
Ņemot to vērā, lūk, personalizēts horoskops katrai zīmei, ko piedāvā mākslīgais intelekts – kā pavadīt svētkus ar astroloģisku pieskaņu (balstīts uz planētu pozīcijām novembra vidū: Saule Skorpionā, Mēness pārejā uz Strēlnieku, enerģija dinamiska un patriotiska).