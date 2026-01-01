“Tā ir ņirgāšanās!” Arno Jundze uzskata, ka Latvija nav domāta veciem cilvēkiem 0

0:08, 2. janvāris 2026
Viedokļi

TV24 raidījumā “Nedēļa.Post scriptum” Arno Jundze, rakstnieks un Rakstnieku savienības priekšsēdētājs, pauda viedokli, ka Latvija nav domāta veciem cilvēkiem. Viņš norādīja, ka apstākļi kādos jādzīvo mūsu valsts pensionāriem – un ne tikai – ir ņirgāšanās par cilvēkiem.

Raidījuma vadītāja Anita Daukšte rakstniekam vaicāja par kādu viņa rakstītu ierakstu sociālajos tīklos. Tajā viņš paudis viedoklis par Latvijas sabiedrības novecošanu, sakot, ka Latvija nav valsts veciem cilvēkiem.

Jundze raidījumā uzsvēra vilcienu peronu problēmu. Viņš salīdzināja Latviju ar Itāliju, sakot, ka situācija, kas skar gan jaunās mammas ar bērnu ratiņiem, gan seniorus, gan ikvienu citu pasažieri, neatbilst 21. gadsimta standartiem.

“Ar “Vivi” peroniem – tā ir vienkārši ņirgāšanās par cilvēkiem. Cik jau gadus mēs, pirmkārt, taisījāmies iepirkt tos vilcienus? Cik gadus mēs būvējam peronus līnijā uz Ogri? Laikam ir viens no koka kaut kur, nepateikšu tieši kur… kaut kur pie Dārziņiem vai Rumbulā, vai kādā no tām pieturām. Dolē laikam! Ko viņi visu laiku dara,” retoriski vaicāja Jundze.

Viņš stāstīja piemēru, salīdzinot Latviju ar Itāliju.

“Biju nupat Itālijā. Tur labi visās stacijās redzams, ka vietās, kur bijuši zemie peroni, uzbūvēti pa virsu jauni. Tur neko daudz nevajag – betona klučus, sagāzt tur iekšā kaut kādas šķembas, noblietēt grunti un uzasfaltēt. Nē, mums tā ir problēma jau cik gadus,” uzsver rakstnieks.

“Tie skati, kā cilvēki kāpj iekšā un kā lec ārā… tas ir vienkārši šaušalīgi. Es pats esmu palīdzējis vairākkārt tikt iekšā,” norāda Jundze, uzsverot, ka stāsts jau nav tikai par veciem cilvēkiem.

“Pietiek būt jaunai mammai ar bērnu ratiņiem. Nu, beidziet! Kas tas ir? Tas ir 21. gadsimts? Tā ir Rietumu civilizācija? Kas tas ir?”

Jundze arī dalījās pārdomās par situāciju darba tirgū. “Man bija nojausma, ka šo jautājumu man prasīsi. Es nācu uz raidījumu un pie sevis domāju, ja es tagad uzrakstītu pieteikumu darbā – uz kādām 20 vietām aizsūtītu savu CV, nu, es nedomāju, ka mani kāds pieņemtu. Tas ir objektīvi.”

